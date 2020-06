QPS

QPS erhält zwei 2020 CRO Leadership Awards

QPS ist ein GLP/GCP-konformes und gemäß CLIA zertifiziertes Auftragsforschungsinstitut (CRO - Contract Research Organization), das seit dem Jahr 1995 in der Erforschung sowie der präklinischen und klinischen Arzneimittelentwicklung tätig ist. Als preisgekrönter Marktführer konzentriert sich QPS auf Bioanalytik und klinische Studien und wurde mit zwei 2020 CRO Leadership Awards des Magazins Life Science Leader ausgezeichnet. Das QPS, dessen Kunden schätzen, dass das Institut regelmäßig Erwartungen übertrifft, wurde in gleich zwei Kernkategorien geehrt: Expertise (Fachkompetenz) (Big Pharma) und Reliability (Zuverlässigkeit) (Big Pharma).

Um die Empfänger dieser jährlichen Auszeichnungen zu bestimmten, arbeiteten Life Science Leader und Clinical Leader mit dem Komplettservice-Pharma-Marktforschungsunternehmen Industry Standard Research (ISR) zusammen und bewertete 60 CROs anhand von 20 Leistungskennzahlen. Im Jahr 2019 erhielt das QPS ebenfalls zwei CRO Leadership Awards, mit denen das QPS für exzellente Reliability (Zuverlässigkeit) (Big Pharma) und Quality (Qualität) (Big Pharma) geehrt wurde.

Die Umfrageteilnehmer, die aus Pharma- und Biopharmaunternehmen unterschiedlichster Größen stammten, bewerteten nur die Unternehmen, mit denen sie innerhalb der letzten 18 Monate an einem Outsourcing- Projekt gearbeitet hatten. Sie durchliefen zudem einen strengen Screening-Prozess, um sicherzustellen, dass ihre Antworten ihre tatsächlichen Erfahrungen mit den CROs und nicht ihre Wahrnehmung dieser widerspiegelten.

"Wir vom QPS fühlen uns geehrt, diese Anerkennung in den zwei Kernkategorien Expertise und Reliability entgegennehmen zu dürfen", so Benjamin Chien, CEO des QPS. "Wir sind stolz auf unsere globalen Laborfähigkeiten und -kapazitäten sowie unsere qualitativ hochwertigen klinischen Studien. Unsere Partner wissen, dass sie sich auf die Fachkompetenz der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unseren GLP/GCP-konformen und gemäß CLIA zertifizierten Bioanalyse-Labors verlassen können, wenn es darum geht, zuverlässige Daten in Spitzenqualität bereitzustellen. Wir freuen uns sehr, dass die harte Arbeit unserer Teammitglieder hiermit anerkannt wird."

Die CRO Leadership Awards wurden im Jahr 2012 entwickelt, um das Überprüfungsverfahren für die Auswahl von Outsourcing-Partnern zu erleichtern. "Im Gespräch mit Führungskräften aus dem Bereich Clinical Operations erfuhr ich, dass der CRO-Auswahlprozess eine ihrer anstrengendsten und zeitaufwendigsten Aufgaben darstellen kann", so Ed Miseta, Chefredakteur, Clinical Leader. "Alles, was wir tun können, um unseren Leserinnen und Lesern die Partner zu zeigen, die ihren Anforderungen am meisten entsprechen, reduziert die Belastung durch diese Suche signifikant. Aus diesem Grund sind wir erneut stolz darauf, mit Industry Standard Research zusammenzuarbeiten, um unsere jährlichen CRO Leadership Awards zu verleihen. Die ausgezeichneten Institute haben bewiesen, dass zu den Top-Performern in den Kategorien Compatibility (Kompatibilität), Capabilities (Fähigkeiten), Expertise (Fachkompetenz), Quality (Qualität), Reliability (Zuverlässigkeit) und Phase IV gehören. Wir schätzen die harte Arbeit dieser Unternehmen, die den Anforderungen und Erwartungen ihrer Pharma- und Biotech-Kunden gerecht werden."

INFORMATIONEN ZU QPS HOLDINGS, LLC

Das Unternehmen ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO - Contract Research Organization), das seit dem Jahr 1995 in der Erforschung sowie der präklinischen und klinischen Arzneimittelentwicklung tätig ist. Das QPS verfügt über gemäß CLIA zertifizierte und GLP-konforme Labors, die darauf ausgelegt sind, Programme für das neuartige Coronavirus, RT-qPCR/QPCR- und serologische Tests und Impfstoff-Entwicklungsprogramme zu beschleunigen. Als ein preisgekrönter Marktführer mit dem Fokus Bioanalytik und klinische Studien ist das QPS für seine bewährten Qualitätsstandards, seine technische Fachkompetenz, einen flexiblen Forschungsansatz, Kundenzufriedenheit und seine vollständig einsatzbereiten Laboratorien und Einrichtungen bekannt. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.qps.comoder per E-Mail: infopr@qps.com.

QPS-KONTAKT:

Name: Gabrielle Pastore Telefon: 1-302-369-5274 E-Mail: Gabrielle.Pastore@qps.com

