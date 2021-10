TOI TOI & DIXI Group GmbH

Hygiene-Konzepte für die Baustelle: Alles im Griff mit den Experten von TOI TOI & DIXI

Sicherheit geht vor auf der Baustelle - besonders das Thema Hygiene ist seit Beginn der Corona-Pandemie in den Fokus gerückt. Mittlerweile verfügen viele Menschen über einen Impfschutz und haben gelernt, im Alltag mit dem Virus umzugehen. Ein gut durchdachtes Hygienekonzept bleibt jedoch auch in Zukunft unerlässlich, um die Mitarbeiter zu schützen und den Erfolg des eigenen Betriebs zu sichern. Als Marktführer für mobile sanitäre Lösungen bringt TOI TOI & DIXI Sanitärsysteme die notwendige Erfahrung mit und bietet passgenaue Konzepte für die Hygiene auf der Baustelle. "Unsere Experten kennen die Bedürfnisse der Branche", sagt Robert Beckmann, Head of Sales & Customer Care. "Mit unserem breiten Leistungsspektrum unterstützen wir die Kunden dabei, die aktuellen Empfehlungen der BG Bau effektiv und kostengünstig umzusetzen."

Zu den grundlegenden Maßnahmen, um die Verbreitung von Viren und Bakterien zu verhindern, zählt regelmäßiges Händewaschen. Abgestimmt auf die Bedürfnisse der Baustelle stellt TOI TOI & DIXI eine Vielzahl funktionaler Sanitär- und Duschcontainer mit Waschbecken bereit. Auch in den komfortablen Toilettenkabinen der neuesten Generation wird Handhygiene groß geschrieben. So verfügt die innovative TOI® WATER UP über ein besonders großzügiges Waschbecken, in dem sogar der gesamte Unterarm gewaschen werden kann. Mit einem 60-Liter-Wasservorrat mit stabiler Fußpumpe, Seifen- und Papierhandtuchspender sowie einem integrierten Handdesinfektionsspender lässt die Toilettenkabine keine Hygiene-Wünsche offen.

Speziell für die Anforderungen auf der Baustelle wurde auch die mobile Handhygiene-Station TOI® CARE entwickelt. Ebenso kompakt wie robust gestaltet, lässt sie sich leicht transportieren und ermöglicht überall dort, wo sie gebraucht wird, eine schnelle und sichere Handreinigung. TOI® CARE lässt sich kontaktlos per Fußpumpe betätigen und kommt ohne Stromanschlüsse, Akkus oder Batterien aus. Der Tank wird mit Handdesinfektionsmittel gefüllt und nach Bedarf von TOI TOI & DIXI ausgetauscht. Die Hygiene-Profis kümmern sich außerdem um die Lieferung und Abholung der mobilen Handhygiene-Stationen, die für die Dauer von mindestens vier Wochen gemietet werden können.

Egal ob privater Hausbau oder Großbaustelle: Bei TOI TOI & DIXI erhalten die Kunden individuelle Beratung und umfassende Leistungen aus einer Hand. Neben der Bereitstellung der Produkte gehören beispielsweise auch die Reinigung bzw. Flächendesinfektion durch geschultes Fachpersonal sowie die sichere Abwasserentsorgung zum Full-Service. Damit vor Ort alles rund läuft, schnürt der zertifizierte Entsorgungsfachbetrieb ein Servicepaket, das genau zum Hygienekonzept der Baustelle passt.

Weitere Informationen unter: https://www.toitoidixi.de/einsatzbereiche/bau/hygiene-auf-der-baustelle/

