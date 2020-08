ADCO Umweltdienste Holding GmbH

Für mehr Hygiene - jederzeit und überall

Die mobile Handhygiene-Station TOI® CARE

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Unkompliziert, robust, flexibel einsetzbar: Die mobile Handhygiene-Station TOI® CARE ermöglicht eine schnelle, sichere Handreinigung - immer genau da, wo sie gebraucht wird. Damit liefern die TOI TOI & DIXI Sanitärsysteme GmbHs die Antwort auf erhöhte Hygieneanforderungen an Arbeitsstätten und im öffentlichen Raum. Regelmäßiges Reinigen bzw. Desinfizieren der Hände verringert das Risiko von Virusübertragungen und zählt zu den wesentlichen Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19. "Als Marktführer für mobile sanitäre Lösungen möchten wir unsere Kunden dabei unterstützen, die geltenden Vorschriften einzuhalten", sagt Astrid Gräf (Leitung Corporate Marketing/PR). "TOI® CARE ist die folgerichtige Ergänzung unseres Produktportfolios. In Kombination mit unseren Toilettenkabinen und Sanitärcontainern trägt das neue Produkt dazu bei, den Hygienestandard zum Beispiel auf Baustellen maßgeblich zu erhöhen."

Der neu entwickelte Handhygiene-Tower von TOI TOI & DIXI wird kontaktlos per Fußpumpe betätigt. Mit seinen kompakten Maßen lässt er sich leicht transportieren und kann platzsparend in Innen- und Außenbereichen aufgestellt werden. Standardmäßig mit einer Handwaschlotion befüllt, ist TOI® CARE für höchste Hygieneanforderungen auch mit einem Handdesinfektionsmittel erhältlich. Der ergiebige 10-Liter-Wechseltank ermöglicht pro Füllung mehr als 2.000 Sprühstöße. Dabei funktioniert TOI® CARE komplett autark und kommt ohne Stromanschlüsse, Akkus oder Batterien aus - eine ebenso kosteneffiziente wie klimaschonende Lösung.

Der praktische, robuste TOI® CARE eignet sich ideal auch für den Einsatz bei Veranstaltungen bzw. Events - und trägt nachhaltig dazu bei, ein neues Miteinander im öffentlichen Raum zu ermöglichen. Die mobile Handhygiene-Station kann flexibel im Eingangsbereich, bei den Toiletten und auf dem Veranstaltungsgelände platziert werden. Eine einfache Maßnahme, die den Besuchern deutlich mehr Sicherheit bietet. Auch vor dem Supermarkt, am Bahnhof oder an der Bushaltestelle sorgt TOI® CARE für die notwendige Extra-Hygiene.

Mieten statt kaufen: Das Angebot von TOI TOI & DIXI beinhaltet die Vermietung der mobilen Handhygiene-Station für die Dauer von mindestens vier Wochen sowie professionelle Serviceleistungen. Geschultes Fachpersonal liefert die gewünschte Anzahl an Produkten und tauscht bei Bedarf den Tank aus. Wird TOI® CARE nicht mehr benötigt, wird einfach ein Abholtermin vereinbart.

Ab sofort wird TOI® CARE exklusiv von den TOI TOI & DIXI Sanitärsysteme Gesellschaften angeboten.

Weitere Informationen, wie bspw. Bildmaterial zu TOI® CARE finden Sie hier: https://qdrive.qits.de/index.php/s/ot49q9rb8N7LBSQ (PW: TOI_CARE_Presse_2020)

Technische Daten TOI® CARE:

- Höhe: 1.230 mm - Länge: 500 mm - Breite: 500 mm - Gewicht ohne Wasser oder Sandfüllung zum Beschweren des Unterteils: 12,5 kg - Gewicht inkl. gefülltem 10 Liter Tank und Wasserfüllung zum Beschweren des Unterteils: 38 kg

Ausstattung TOI® CARE:

- Oberteil - Unterteil - 2x Fußpumpe - Sprühdüse Messing mit Edelstahlummantelung - 10 Liter Wechseltank mit Handwaschlotion oder Handdesinfektionsmittel - 4 Stellfüße mit 4x M8 Gewinde (M8 Gewinde optional nutzbar zur Diebstahlsicherung) - Piktogramme als Bedienhinweise

ADCO-Unternehmensgruppe:

Mit einem Konzernumsatz von knapp 410 Mio. Euro und 49 operativen Gesellschaften ist die ADCO Umweltdienste Holding GmbH Weltmarktführer im Bereich mobiler anschlussfreier Sanitäreinheiten. In der ADCO Unternehmensgruppe werden die Marken TOI TOI und DIXI geführt. Von der einfachen Toilettenkabine bis zum Luxus-Container mit individueller Ausstattung bietet ADCO unterschiedlichen Zielgruppen die maßgeschneiderte Lösung. Die Dienstleistung beginnt bei der Beratung und Planung, geht über Umsetzung und Service bis hin zu fach- und umweltgerechter Entsorgung.

Als fortschrittlicher Full-Service-Dienstleister ist das Unternehmen in Europa nahezu überall sowie in den USA und Südostasien vertreten (rund 300.000 Sanitäreinheiten in 29 Ländern). Die Produkte der Marke DIXI sind einfach und praktisch: Das Original für alle Fälle. Unter der Marke TOI TOI werden Sanitärräume mit mehr Komfort, Design und Luxus vermarktet. Das Produktangebot reicht von der einfachen Einzeltoilettenkabine über den Urinalständer bis hin zum VIP-Toilettenwagen und Luxus-Sanitärcontainer.

ADCO setzt auf Eigenproduktion: Die Toilettenkabinen und Container werden an eigenen Standorten hergestellt. Auch die Anpassung der Servicefahrzeuge an die individuellen Anforderungen der zu transportierenden Sanitäreinheiten wird in eigenen Werkstätten durchgeführt. Diese Eigenleistung ermöglicht eine ständige Weiterentwicklung der ADCO Angebotspalette. Ziel ist es, die umfassende Kompetenz im Sanitärbereich weiter auszubauen und den ständig wachsenden Bedürfnissen der Kunden nach immer anspruchsvolleren Problemlösungen gerecht zu werden. Ob private Party, Events aller Art und Größenordnungen, Hausbau oder Großbaustellen, die ADCO-Unternehmensgruppe hat für alle Anforderungen im Sanitärbereich die richtige Lösung.

Alle TOI TOI & DIXI Gesellschaften in Deutschland sind staatlich geprüfte Entsorgungsfachbetriebe und nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Pressekontakt:

ADCO Umweltdienste Holding GmbH

Frau Astrid Gräf

Leitung Corporate Marketing/PR Halskestraße 33

40880 Ratingen

Telefon: +49 (0)2102 852 102

Fax: +49 (0)2102-852 203

E-Mail: astrid.graef@adco.de

Web: www.adco.de

Original-Content von: ADCO Umweltdienste Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell