Buchneuerscheinung: Armin Mueller-Stahl "Im Herzen Gaukler" erscheint am 20.11.2020

Zum 90.Geburtstag (17.12.2020) widmet sich der Verlag Neues Leben seinem Leben vor der Kamera

Armin Mueller-Stahl selbst ist höchst beeindruckt von diesem Buch. Denn nicht einmal er kann sich noch an alle Filme erinnern, in denen er mitgewirkt und die der Filmhistoriker Frank-Burkhard Habel hier zusammengetragen hat. Aber natürlich weiß er noch, wie er damals mit Manfred Krug von der Schauspielschule flog, sich von Fidel Castro Freundin und Cadillac lieh oder mit Robin Williams im Privatjet zum Dreh düste ... Nun inspiriert von den aufkommenden Erinnerungen, erzählt er uns Mueller-Stahl davon - in seinem unnachahmlichen Ton.

Armin Mueller-Stahl ist eine Ausnahmeerscheinung unter den deutschen Schauspielern. Sein Komödiantentum, sein mimisches Spiel und die Aura bedeutungsvoller Unscheinbarkeit, die ihn stets herausgehoben haben, findet man so kein zweites Mal in unserer Filmlandschaft.

Gedreht hat er mit den Größen seines Fachs, von Frank Beyer über Rainer Werner Fassbinder oder Heinrich Breloer bis zu Jim Jarmusch. Zu seinen Auszeichnungen gehören u.a. der Bundesfilmpreis, eine Oscar-Nominierung, die Berlinale-Kamera, der Adolf-Grimme-Preis, der Deutsche Filmpreis für das Lebenswerk, die Carl-Zuckmayer-Medaille und das Große Bundesverdienstkreuz mit Stern.

Dieses Buch zeichnet den Werdegang Armin Mueller-Stahls nach und zeigt, wer der Mann ist, der Hollywood wie seine Westentasche kennt und doch nichts so sehr liebt wie die heimische Ostsee.

Frank-Burkhard Habel

Im Herzen Gaukler

Armin Mueller-Stahl - Ein Leben vor der Kamera

Verlag Neues Leben

288 Seiten, Hardcover

Buch 20,- EUR

ISBN 978-3-355-01891-3

