Mit seinem Buch "Der Raum, in dem alles geschah" legt der ehemalige Sicherheitsberater von Donald Trump, John Bolton, einen hochexplosiven Bericht aus seiner Zeit als Mitarbeiter des Präsidenten vor

BerlinBerlin (ots)

John Bolton diente 519 Tage als Sicherheitsberater unter Präsident Donald Trump, zumeist "in dem Raum, in dem alles geschah".

Er verfügt über exklusives Detailwissen und Insiderinformationen bezüglich der Machenschaften des mächtigsten Mannes der Welt. Bolton deckt zahlreiche streng geheime Informationen über Trumps Verwicklung in Ermittlungen des Justizministeriums auf. Er verrät pikanteste Details aus dessen Verbindungen in die Unruheherde der Welt, beispielsweise Russland, Nordkorea und Syrien, und äußert sich detailliert zur Ukraine-Affäre.

Bolton enthüllt Trumps erschreckende Inkompetenz in außenpolitischen und Verfassungsfragen: Der Präsident bietet Diktatoren seine persönlichen Dienste an, lobt die chinesischen Internierungslager und überlegt laut, mehr als zwei Wahlperioden zu regieren. Er weiß nicht, dass Großbritannien über Atomwaffen verfügt und dass Finnland nicht zu Russland gehört. Ja, er überlegt, aus der NATO auszusteigen und in Venezuela einzumarschieren. Diese Dokumentation aus dem innersten Kreis der Macht rechtfertigt ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump - weshalb das Weiße Haus ihre Veröffentlichung mit allen Mitteln zu verhindern suchte.

"Tatsächlich fällt es mir schwer, während meiner Amtszeit eine bedeutende Entscheidung Trumps zu erkennen, die nicht vom Kalkül seiner Wiederwahl getrieben war." John R. Bolton

