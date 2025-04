Neuer Executive Search Auftrag - Kanzler*in für Hochschule in Schleswig-Holstein gesucht

Hamburg (ots) - Führungskräftetraining für Nachwuchstalente - regelmäßige Schulungen in München und Stuttgart - Kompakttraining GmbH & Co. KG Mit dem neuen Jahr stehen in vielen Unternehmen auch neue Entwicklungsschritte und Zielvereinbarungen an - auch bei den Nachwuchsführungskräften, die ab 01. Januar ...

mehr