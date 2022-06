Groupe Pierre Fabre

Pierre Fabre und Lonza schließen Herstellungsvertrag für Antikörperprodukt W0180

Toulouse, Frankreich (ots/PRNewswire)

Lonza wird in der Abfüll- und Veredelungsanlage in Stein, Schweiz, die Herstellung von klinischen Arzneimitteln für W0180, einen onkologischen Wirkstoffkandidaten gegen solide Tumore, übernehmen

Pierre Fabre wird die Expertise von Lonza im Bereich Arzneimittel und Abfüll- und Veredelungsverfahren nutzen

Lonza, ein globaler Entwicklungs- und Produktionspartner für die Pharma-, Biotech- und Ernährungsindustrie, und der französische Pharmakonzern Pierre Fabre gaben heute bekannt, dass die Unternehmen eine Produktionsvereinbarung geschlossen haben.

Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Herstellung von W0180, einem innovativen monoklonalen Antikörper, der auf den VISTA-Checkpoint abzielt und derzeit als Einzelwirkstoff und in Kombination mit Pembrolizumab in einer klinischen Studie der Phase I (NCT04564417) bei verschiedenen soliden Tumoren untersucht wird.

Lonza wird die cGMP-Produktion von Arzneimitteln (DP) für die klinische Versorgung in der Abfüll- und Veredelungsanlage in Stein, Schweiz, anbieten. Die Fähigkeit von Lonza, eine beispielhafte Qualität bei der Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln zu liefern, wird die Versorgung mit hochwertigen Produkten für den klinischen Einsatz sicherstellen.

Jean-Luc Lowinski, Vorstandsvorsitzender von Pierre Fabre Medical Care, sagte: „Wir freuen uns, dass wir die Produktion des W0180-Arzneimittels Lonza anvertrauen können. Deren Drug Product Services sind für unsere Bedürfnisse bei der Herstellung innovativer Therapien bestens geeignet. W0180 wird in Lonzas GS Xceed® Expression CHO System hergestellt, das auch erfolgreich für die IGF1R- und cMet-Antikörper verwendet wurde, die bei Pierre Fabre entdeckt wurden."

Informationen zu W0180

W0180 ist der erste Antikörper seiner Klasse, der auf VISTA (V-domain Ig suppressor of T cell Activation) abzielt. VISTA ist ein negativer Checkpoint-Regulator der T-Zellen-Reaktion. VISTA wird in der Mikroumgebung des Tumors exprimiert, wo seine Hemmung die Antitumor-Immunantwort verstärken kann. Außerdem wurde eine Zunahme der VISTA-Expression nach einer Behandlung mit Anti-PD1/L1 und Anti-CTLA4 festgestellt. Dies bestätigt, dass VISTA eine Schlüsselrolle als Mechanismus der Resistenz gegen die derzeit verwendeten Immuntherapien spielen könnte. W0180, das Patienten als Einzelwirkstoff oder in Kombination mit einer Anti-PD1/L1-Therapie verabreicht wird, hat ein Potenzial für mehrere Krebsindikationen, einschließlich solcher mit myeloischen immunsuppressiven Infiltraten, bei denen der VISTA-Signalweg exprimiert wird.

Informationen zu Pierre Fabre

Die Gruppe Pierre Fabre ist der zweitgrößte private französische Gesundheitskonzern und der zweitgrößte Hersteller von Dermokosmetika in der Welt. Im Jahr 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro, davon 66 % im internationalen Geschäft. Pierre Fabre beschäftigt weltweit etwa 9500 Mitarbeiter und stellt über 95 % seiner Produkte in Frankreich her. Das Portfolio umfasst mehrere medizinische Franchises und internationale Marken, darunter Pierre Fabre Oncology, Pierre Fabre Dermatology, Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray, René Furterer, A-Derma und Pierre Fabre Oral Care.

In der Onkologie verfügt Pierre Fabre über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medikamenten für Darm-, Brust- und Lungenkrebs, Melanom und Krebsvorstufen wie aktinische Keratose. Die Innovations- und Vermarktungsanstrengungen von Pierre Fabre in der Onkologie konzentrieren sich auf zielgerichtete Therapien, Biotherapien und die Immunonkologie.

Die Gruppe Pierre Fabre befindet sich zu 86 % im Besitz der Stiftung Pierre Fabre, einer gemeinnützigen Stiftung, und in zweiter Linie im Besitz der eigenen Mitarbeiter über ein internationales Mitarbeiterbeteiligungsprogramm.

Weitere Informationen über Pierre Fabre finden Sie unter www.pierre-fabre.com, @PierreFabre.

