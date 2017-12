PureCircle startet Partnerschaft mit US-Landwirten, die vormals Tabak anbauten und nun Stevia kultivieren

Chicago (ots/PRNewswire) - Partnerschaften schaffen neue wirtschaftliche Chancen für die Tabakbauern in North Carolina, die nun auf die nachhaltigen, hoch begehrten Stevia-Pflanzen umsteigen, um die Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit Süßstoffen zu versorgen

PureCircle (LSE: PURE), der weltweit führende Hersteller und Innovator des wohlschmeckenden Stevia-Süßungsmittels für die globale Getränke- und Lebensmittelindustrie, kündigt ein neues Stevia-Anbauprogramm in den Vereinigten Staaten an. Das Programm schafft wirtschaftliche Möglichkeiten für Tabakbauern, die nach nachhaltigen Nutzpflanzen suchen, für die eine hohe Nachfrage in der weltweiten Lebensmittel- und Getränkeindustrie besteht.

Im vergangenen Herbst schloss PureCircle Partnerschaften mit Landwirten in North Carolina ab, die nun erfolgreich StarLeaf(TM)-Stevia in kleinen Versuchsparzellen anpflanzen und ernten. PureCircle und seinen Partner-Landwirte werden die kommerzielle Produktion von StarLeaf(TM)-Stevia in der nächsten Anbausaison deutlich vergrößern.

StarLeaf(TM) von PureCircle ist eine Abwandlung der herkömmlichen Stevia-Pflanze mit einem hohen Gehalt an kalorienfreien Stevia-Süßstoffen, deren Geschmack echtem Zucker sehr ähnelt. Das Projekt in North Carolina ist Teil eines weltweiten Programms von PureCircle, dessen Ziel es ist, die StarLeaf(TM)-Produktion zu erhöhen und gleichzeitig heimisch angebautes Stevia auf den nordamerikanischen Markt zu bringen.

Die in diesem Herbst durchgeführten Versuche zeigen, dass Stevia gut in jenen Boden- und Klimaverhältnissen kultiviert werden kann, die zuvor auch für den Tabakanbau geeignet waren. Mit der sinkenden Nachfrage nach Tabak bietet der Stevia-Anbau den Landwirten in North Carolina die Möglichkeit, ihre Einnahmen zu steigern und die Produktivität ihrer Anbauflächen zu erweitern.

Stevia wird unter Konsumenten und Herstellern von Verbrauchsprodukten immer mehr zum bevorzugten Süßstoff ohne Kalorien. Der Anteil der Getränke- und Lebensmittelprodukte, die Stevia enthalten, erhöhte sich im 2. Quartal 2017 im Vergleich zum 2. Quartal 2016 um 13%. StarLeaf(TM)-Stevia wird Unternehmen dabei unterstützen, kalorienreduzierte und kalorienfreie Produkte schneller auf den Markt zu bringen, da sie nun über pflanzenbasierte Süßstoffe verfügen, die dem echten Zuckergeschmack am nächsten kommen.

James Foxton, Vice President of Agricultural Operations bei PureCircle, kommentierte wie folgt:

"Wir sind stolz darauf, Stevia als Nutzpflanze in North Carolina einführen zu dürfen. Dieses Programm stärkt in diesem Bundesstaat die wirtschaftlichen Prognosen im Bereich der Landwirtschaft, da eine tragfähige Alternative zu Tabak geschaffen wird. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Landwirten die Stevia-Produktion zu vergrößern und eine nordamerikanische Stevia-Lieferkette für PureCircle zu schaffen."

Informationen zu PureCircle

- PureCircle ist das einzige Unternehmen, das fortschrittliche F&E mit voller vertikaler Integration von der Farm zu hochwertigen, wohlschmeckenden und innovativen Stevia-Süßstoffen kombiniert. - Das Unternehmen kooperiert mit Landwirten, die Stevia-Pflanzen anbauen und mit Nahrungsmittel- und Getränkefirmen, die ihre kalorienarmen und kalorienfreien Rezepte mit einem Süßungsmittel aus Pflanzen verbessern wollen. - PureCircle wird weiterhin eine Führungsrolle in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation übernehmen, ein wachsendes Angebot mit mehreren Sorten von Stevia-Süßstoffen unter Verwendung aller notwendigen und geeigneten Methoden der Produktion bereitstellen und ein Ressourcen- und Innovationspartner für Lebensmittel- und Getränkehersteller sein. - Die von PureCircle verwendeten Stevia-Geschmacksstoffe arbeiten in Synergie mit Süßstoffen, um Geschmack, Mundgefühl und Kalorienprofil zu verbessern und die Rentabilität im Bereich der Getränke- und Lebensmittelproduktion zu erhöhen. - Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.purecircle.com

