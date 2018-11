Die "NIVEA Preise für Lebensretter" werden in Hamburg vergeben - zum 30. Mal

3 weitere Medieninhalte

- Olympiasiegerin Laura Ludwig, die syrische Schwimmerin Yusra Mardini sowie Big-Wave-Surfer Sebastian Steudtner als Laudatoren dabei - Hamburger erhält Sonderpreis für seinen begeisternden Einsatz als Schwimmlehrer für Vorschulkinder - Abendverstaltung würdigt couragierte Lebensretter und inspirierende Persönlichkeiten unter dem Motto "Engagiert. Mutig. Einzigartig."

Der "NIVEA Preis für Lebensretter" wird heute zum 30. Mal in Hamburg vergeben. In vier Kategorien erhalten die Preisträger ihre Ehrungen im Rahmen einer festlichen Abendveranstaltung im Auditorium des Forschungszentrums der Beiersdorf AG. An der Seite ihres langjährigen Kooperationspartners, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), zeichnet die Hautpflegemarke NIVEA Personen und Gruppen aus, die sich um unmittelbare und präventive Sicherheitsmaßnahmen rund ums Wasser sowie den Wasserrettungsdienst verdient gemacht haben. Das Motto im Jubiläumsjahr 2018: "Engagiert. Mutig. Einzigartig." "Neben dem Mut der Lebensretter ist es aber auch das kontinuierliche ehrenamtliche Engagement aller DLRG-Mitglieder, das wir mit dieser Verleihung würdigen", sagt Iain Holding. Der General Manager Deutschland der Beiersdorf AG übergibt die Preise am Abend gemeinsam mit DLRG-Präsident Achim Haag.

Prominente Laudatoren ehren die "NIVEA-Lebensretter 2018"

- Die deutsche Beachvolleyballerin Laura Ludwig hält die Laudatio auf drei jugendliche Helden in der Kategorie "Soforthilfe (Nicht-DLRG-Mitglied)". Die von ihr geehrten Preisträger Marleen, Joost und Enna Hemme sind zwischen 11 und 13 Jahren jung. In einem Badesee in Neustadt am Rübenberge retteten sie einen erwachsenen Mann und dessen dreijährigen Sohn vor dem Ertrinken. "Gerade für mich als junge Mutter ist es beeindruckend zu sehen, wie vorbildlich Marleen, Joost und Enna gehandelt haben. So viel Mut können wir gar nicht genug würdigen", so Laura Ludwig. Sie gewann an der Seite ihrer Teampartnerin Kira Walkenhorst 2016 Olmpia-Gold in Rio und 2017 den Weltmeistertitel in Wien.

- Die syrische Schwimmerin Yusra Mardini hält die Laudatio auf zwei Wasserretter aus Nordrhein-Westfalen in der Kategorie "Soforthilfe (DLRG-Mitglied)". Die zwei ehrenamtlichen Mitglieder der DLRG in Neuss, Christoph Claßen und Thomas Tscheuschner, bewahrten durch ihren umsichtigen Einsatz im Rettungsboot auf dem Rhein drei Kinder vor dem Ertrinken in gefährlicher Strömung. "Wasser ist mein Schicksal", sagt Yusra Mardini. "Aber auch Menschen, die mir geholfen haben, sind ein Teil meines Schicksals. ,Danke' zu sagen, ist mir deshalb eine Herzensangelegenheit." Die heute in Hamburg trainierende Oympiateilnehmerin war 2015 aus dem Kriegsgebiet in ihrem Heimatland über das Mittelmeer bis nach Deutschland geflüchtet.

- Die Laudatio in der Kategorie "DLRG-Gliederung" hält Sebastian Steudtner. Der professionelle Big-Wave-Surfer ehrt den unermüdlichen Einsatz einer nordrhein-westfälischen DLRG-Ortsgruppe aus der Nähe von Osnabrück. Die Retter aus Recke decken vom Kinderschwimmen bis zum Katastrophenschutz beinahe jede Facette des Schwimm- und Rettungssports ab. "Die Aufklärung, aber auch die Anerkennung von Menschen, die Leben retten, ist extrem wichtig! Deshalb verdient dieses Engagement unserer größten Respekt", findet Steudtner. Als Wassersportler aus Leidenschaft ist er rund um den Globus aktiv.

- Der designierte Vorstandsvorsitzende der Beiersdorf AG, Stefan De Loecker, zeichnet den Hamburger Lokalmatador Christian Dahl für dessen Einsatz als Schwimmlehrer in der Stadtteilschule Niendorf mit dem Sonderpreis "Seepferdchen-Unterstützer" aus. Der in der DLRG-Ortsgruppe in Hamburg-Altona aktive Erzieher bringt Vorschülern der Kindertagesstätte "Alsterkinder" das Schwimmen bei. "Zielgerichtet und mit viel Gelassenheit fördert er die Kinder, weckt ihren Ehrgeiz und unterstützt sie so in ihrer gesamten Entwicklung", lobt De Loecker Dahls Arbeit. Dank seiner humorvollen Persönlichkeit und seiner fachkundigen Herangehensweise trage Christian Dahl maßgeblich zum Erfolg des Projekts in der Kita "Alsterkinder" bei.

DLRG und NIVEA - starke Partner seit über 50 Jahren

Sicherheit, Lebensqualität und Verantwortung stehen im Mittelpunkt der Lernprogramme, die NIVEA und die DLRG - als größte freiwillige Lebensrettungsorganisation der Welt - Seite an Seite ermöglichen. Ziel ist es, insbesondere Kindern das Schwimmen beizubringen und sie über die Sicherheit im und am Wasser sowie in der Sonne aufzuklären - und das seit mehr als einem halben Jahrhundert. Mit den Aktionen begeistern die beiden Partner den Nachwuchs für das Schwimmen und sensibilisieren ihn gleichzeitig für die Notwendigkeit von Sonnenschutz. Dazu gehören Initiativen wie "Seepferdchen für alle" oder Kindergartentage mit dem beliebten NIVEA-Maskottchen, dem Seehund "Nobbi".

Mit dem jährlich ausgelobten "NIVEA Preis für Lebensretter" fördern die beiden Partner zudem das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen, die in ihrer Freizeit Verantwortung für andere übernehmen.

