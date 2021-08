Cellebrite GmbH

Cellebrite führt neue professionelle Dienstleistungen ein, um Behörden für öffentliche Sicherheit und Fortune-1000-Unternehmen bei der Transformation von Ermittlungen mit digitaler Intelligenz zu unterstützen

Erweiterte Serviceangebote sollen Kunden helfen, das volle Potenzial von Digital Intelligence-Lösungen auszuschöpfen

Cellebrite , ein führender Anbieter von Digital Intelligence (DI)-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, kündigte heute neue Serviceangebote an, um Digital Intelligence-Lösungen zur Behebung investigativer Herausforderungen und zur Steuerung der digitalen Transformation anzuwenden. Dieses bahnbrechende professionelle Servicemodell zielt darauf ab, den Kundenerfolg in jeder Phase der digitalen Transformation sicherzustellen - von der Konzeption über die Implementierung bis hin zur laufenden Optimierung.

Cellebrite Services bietet Strafverfolgungsbehörden und Unternehmen Zugang zu einem globalen Team von professionellen Fachleuten, die das Wissen, die technischen Lösungen, das Fachwissen und die maßgeschneiderten Lösungen bereitstellen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Die vier erstklassigen Serviceangebote sind so konzipiert, dass sie sich gegenseitig ergänzen und ein umfassendes Unterstützungskonzept abrunden:

Schulungs- und Beratungsdienste : Aufbauend auf den preisgekrönten Schulungs- und Zertifizierungsprogrammen von Cellebrite bietet Cellebrite nun Zugang zu einem globalen Netzwerk von mehr als 120 Prüfern und Ermittlern sowie die Entwicklung maßgeschneiderter Inhalte, Micro-Learning und einzigartiger Schulungshilfen. Heute bietet Cellebrite vier kommerzielle Schulungen für Mitglieder von Ermittlungsteams an, die ihnen dabei helfen sollen, Ermittlungen im Zusammenhang mit Geräten und digitalen Daten (mobile Geräte, Computer, Ermittlungsanalysen und Unternehmenslösungen) zu beschleunigen. Diese Kurse werden in verschiedenen Formaten angeboten (unter Anleitung, live online und on-demand). Beratungsdienste bieten einen Mehrwert, um Behörden und Unternehmen dabei zu helfen, ihre aktuellen digitalen forensischen Fähigkeiten zu erweitern und für die Zukunft zu planen.

: Mit 10 gesicherten Laboren auf der ganzen Welt oder vor Ort in einem Unternehmen werden unsere führenden Branchenexperten aus dem öffentlichen und privaten Sektor zu einer Erweiterung des Ermittlungsteams, indem sie fortschrittliche, rechtmäßige digitale Datenzugriffs- und -erfassungsdienste anbieten. CAS unterstützt auch Krypto-Ermittlungen, leitet technische Workshops zu fortgeschrittenen Techniken der rechtmäßigen Datenerfassung und -nutzung und ist auf die Bereitstellung von Cellebrite-Lösungen spezialisiert. Technischer Kundendienst : Cellebrite unterstützt seine Kunden jetzt mit Vor-Ort-Checks, globalem Remote-Support und maßgeschneiderten, erweiterten Support-Verträgen, um den individuellen Kundenanforderungen gerecht zu werden.

: Cellebrite unterstützt seine Kunden jetzt mit Vor-Ort-Checks, globalem Remote-Support und maßgeschneiderten, erweiterten Support-Verträgen, um den individuellen Kundenanforderungen gerecht zu werden. Value Realization Services: Bringen Sie die Anpassungs- und Integrationsdienste von Cellebrite auf die nächste Stufe mit einem speziellen Angebot zur Optimierung von Ermittlungsprozessen und Informationsaustausch, um fehleranfällige manuelle Aufgaben zu eliminieren.

Die Angebote nutzen die bestehenden branchenführenden Schulungs-, Beratungs-, Support- und erweiterten Dienstleistungen des Unternehmens, um Ermittlungsabläufe zu modernisieren und Kunden zu befähigen, den höchsten ROI aus ihren Investitionen in Digital Intelligence zu erzielen.

"Der Weg der Strafverfolgungsbehörden zur digitalen Transformation ist ein kultureller Wandel, der Technologie, Menschen und Geschäftsprozesse umfasst, die alle auf das Ziel ausgerichtet sind, den Lebenszyklus moderner Ermittlungen zu optimieren", sagte Miri Mishor-Goldenberg, EVP of Customer Services bei Cellebrite. "Cellebrite Services markiert einen bedeutenden Wendepunkt in unserer Fähigkeit, unser Fachwissen im Bereich der digitalen Intelligenz zusammen mit umfassenden Schulungen und robusten professionellen Dienstleistungen mit Kunden der öffentlichen Sicherheit und Unternehmen auf der ganzen Welt zu teilen. Die heutige Ankündigung ist der nächste Schritt in unserem kontinuierlichen Bestreben, ein vertrauenswürdiger, strategischer Berater zu sein und unsere Kunden mit den Ressourcen und dem Wissen auszustatten, um effiziente und effektive digitale Ermittlungen durchzuführen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind."

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: www.cellebrite.com/services oder sehen Sie sich die neuesten Fortbildungskurse an.

Informationen zu Cellebrite

Cellebrite ist weltweit führend in der Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Organisationen, um die Art und Weise zu verändern, wie sie digitale Intelligenz bei Ermittlungen verwalten, um die Justiz zu beschleunigen und den Datenschutz zu gewährleisten. Mit einer preisgekrönten Software-Suite und Dienstleistungen zur Vereinheitlichung von Ermittlungsabläufen und zur Verwaltung digitaler Intelligenz unterstützen wir Organisationen bei der Bewältigung der Komplexität von rechtlich sanktionierten digitalen Ermittlungen. Cellebrite arbeitet mit Branchenführern zusammen, um sie dabei zu unterstützen, die Öffentlichkeit zu schützen und Vermögenswerte mit Effizienz und Transparenz zu sichern. Tausende von führenden Agenturen und Unternehmen in mehr als 150 Ländern vertrauen auf Cellebrite und unterstützen Kunden bei der Erfüllung der gemeinsamen Mission, Leben zu schützen und zu retten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns unter www.cellebrite.com, www.cellebrite.com/investors oder folgen Sie uns auf Twitter @Cellebrite_UFED.

