Cellebrite verzeichnet weiteres Wachstum mit starken Ergebnissen für 2018

Ein erheblicher Anstieg bei Buchungen und Ertrag im Jahr 2018 bestätigt die Position des Unternehmens als der führende Anbieter von Digital-Intelligence-Lösungen auf der ganzen Welt.

Cellebrite, der führende Anbieter von Digital-Intelligence-Lösungen, gab heute ein weiteres Rekordjahr für Buchungen und Ertrag bekannt. Im vierten Quartal wuchsen die Buchungen um 13,5 % und der Ertrag um 11 % im Jahresvergleich. Für 2018 wuchsen die Buchungen um 33 %, während der Jahresertrag um 35 % wuchs, bei einer Verbesserung des EBIT von 25 % im Jahresvergleich, verglichen mit dem Ergebnis des Unternehmens im Jahr 2017.

Diese Ergebnisse reflektieren wichtige Geschäftstransaktionen in den Sektoren Gesetzesvollzug, Militär und Nachrichtendienste in allen großen globalen Märkten.

Höhepunkte für 2018 sind unter anderem:

- Erhebliches Umsatzwachstum im internationalen Geschäft, insbesondere in LATAM und EMEA - Bereicherung unseres Produktportfolios mit einem Schwerpunkt auf Innovation, um mehr Fähigkeiten für digitale Forensik zu liefern und die Dauer bis zur Nachweislieferung in einer breiten Auswahl an führenden iOS- und Android-Geräten und Cloud-Anwendungen zu verkürzen. - Weitläufigere Adoption unserer Analytik-Produktlinie, mit einer Verdopplung der Anzahl von Kunden, die diese Lösungen verwenden - Auslagerung des Nicht-Kerngeschäfts mit dem Verkauf von Mobilology - Die Eröffnung eines neuen CAS-Labors in Australien und weitere geplante Eröffnungen in anderen Gebieten im Jahr 2019

"2018 war ein weiteres Rekordjahr, das einen großen Fortschritt in der Ausführung unserer langfristigen Strategie mit sich gebracht hat, durch die wir zu einer zentralen Anlaufstelle für den Bereich Digital Intelligence geworden sind". sagte Yossi Carmil, Global Co-CEO. "Wir starten ins Jahr 2019 mit großem Optimismus und weiter mit Enthusiasmus, was unser Portfolio an Lösungen und Angeboten angeht."

