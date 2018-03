JA Solar das dritte Jahr in Folge in Europa als Top Brand PV-Siegelträger von EUPD Research ausgezeichnet

Beijing (ots/PRNewswire) - JA Solar Holdings Co., Ltd. (Nasdaq: JASO), einer der weltweit größten Hersteller von hochleistungsfähigen Solarenergie-Produkten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seit 2016 zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung "Top Brand PV-Siegel 2018" von EuPD Research, einer führenden internationalen Marktforschungs- und Beratungsfirma, erhalten habe.

EuPD Research genießt in der europäischen Photovoltaikindustrie große Anerkennung. Auf der Grundlage umfassender Erhebungen unter den Photovoltaik-Installationsfirmen und Endnutzern vergibt EuPD Research dieses Siegel an die herausragenden Unternehmen der gesamten Branche. Die Umfrageergebnisse dienen Kunden, die hochwertige Photovoltaik-Produkte auswählen, als wertvolle Bezugsgröße. Als ein PERC-Patentinhaber bietet JA Solar Hochleistungsprodukte und exzellenten Kundendienst, d. h. Leistungen, die im europäischen Markt sehr gefragt sind, und konnte sich so einen ausgezeichneten Ruf unter europäischen Kunden aufbauen.

Herr Cao Bo, Vice President von JA Solar, kommentierte: "JA Solar hat seine führende Position in den europäischen Märkten, unter anderem in Deutschland, im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden, der Schweiz und Österreich weiterhin behauptet. Darüber hinaus ist unser Unternehmen zu einem der beliebtesten Partner für Vertreiber und große Installationsunternehmen geworden. JA Solar seinen Einsatz zur Erweiterung der Technologien und Verbesserung der Servicelösungen fortsetzen, damit unsere Kunden Solarmodule mit höchster Zuverlässigkeit und überlegenen Serviceleistungen erhalten."

Informationen zu JA Solar

Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat es sich JA Solar zur Aufgabe gemacht, Solarmodule mit hoher Energieumwandlung, höchster Zuverlässigkeit und Solarprodukte mit hoher Effizienz bei Energieausbeute bereitzustellen. Mit 11 Betriebsanlagen auf der ganzen Welt ist das Unternehmen in mehr als 100 Ländern geschäftlich tätig. Bis Ende des Jahres 2017 hat JA Solar kumulativ insgesamt bereits über 27 GW ausgeliefert, was rund 10 % des globalen Markts entspricht.

Pressekontakt:

Sun Xiaorui

86-010-63611888 x1698

bj.sunxr@jasolar.com

Original-Content von: JA Solar Holdings Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell