Neuer KLAFS Onlineshop für Saunazubehör

Online und vor Ort bietet der Saunahersteller KLAFS bereits seit vielen Jahren hochwertiges Zubehör für den Sauna- und Wellnessbereich zu Hause an. Dank eines umfangreichen Relaunches erwartet die Kunden des KLAFS Saunashop nun ein rundum erneuertes Online-Einkaufserlebnis.

Wer künftig im KLAFS Saunashop stöbert, um Zusatzausstattungen und Accessoires für die eigene Sauna, das Dampfbad, den Wellnessbereich oder Pool zu kaufen, taucht bereits auf der Startseite in eine völlig neue Erlebniswelt ein. KLAFS präsentiert die hochwertigen Produkte nun in einer besonders benutzerfreundlichen, serviceorientierten und modernen Online-Umgebung. Während der Überarbeitung stand neben den technischen Erneuerungen stets die Benutzerfreundlichkeit im Fokus. Denn die Vorfreude auf den Besuch in der Sauna wird nun bereits beim Shoppingerlebnis geweckt und alle Rahmenbedingungen sorgen dafür, dass das Einkaufen online genauso entspannt ist, wie der Saunagang selbst.

"Mit über 300 Produkten bietet der KLAFS Saunashop eine enorme Vielfalt. Während des Relaunch-Prozesses legten wir unseren Fokus darauf, dass sich unsere Kunden trotz großer Auswahl intuitiv zurechtfinden und schnellstmöglich zu ihrem Wunschprodukt und allen dazu wichtigen Informationen gelangen.", so Simone Schöllhammer, Direktorin Marketing und Public Relations bei KLAFS. Gesundheitsfördernde Produkte wie das Trockensalzinhalationsgerät Microsalt SaltProX sind ebenso Teil des breitgefächerten Portfolios wie exklusive Düfte für Sauna und SANARIUM® und bequeme Saunakissen und -matten MOLLIS®. "Interessante Angebote und besonders beliebte Produkte sind nun noch besser sichtbar. Unkomplizierte Zahlungsoptionen und ein rascher Check-Out vereinfachen das Onlineshopping." ergänzt Simone Schöllhammer.

Wer also unkompliziert online Saunazubehör einkaufen möchte und dabei gleichzeitig auf hohe Produktqualität "Made in Germany" und kompetenten Kundenservice Wert legt, ist unter www.saunashop.klafs.de an der richtigen Adresse.

