Systech International wird von der Dover Corporation akquiriert

Übernahme vergrößert globale Reichweite und Skalierung von Systechs Brand Protection Suite(TM)

Systech International ("Systech") gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung abgeschlossen hat, in deren Rahmen es von der Dover Corporation ("Dover") übernommen wird. Dover ist ein diversifizierter, global tätiger Hersteller, der innovative Ausrüstung und Komponenten, Spezialsysteme, Verbrauchsmaterialien, Software und digitale Lösungen sowie Support-Dienstleistungen anbietet. Nach dem Abschluss der Transaktion wird Systech ein Teil der Geschäftssparte Markem-Imaje von Dover werden, einem weltweiten Anbieter von Lösungen zur Produktkennzeichnung und -rückverfolgung, der zu Dovers Geschäftsbereich Bildgebung und Identifizierung gehört.

Systech mit Unternehmenszentrale in Princeton, New Jersey, ist als Pionier für den Schutz von Pharmazie- und Verbrauchermarken in der gesamten globalen Lieferkette renommiert. Systech bietet Lösungen im Bereich digitaler Markenschutz für 19 der 20 bedeutendsten internationalen Arzneimittelhersteller und das Unternehmen expandiert mit seinen innovativen und bewährten Lösungen in angrenzende vertikale Märkten wie Körperpflege, Kosmetik, Wein und Spirituosen sowie Medizintechnik. Während die meisten derzeitigen Lösungen analog und zusätzlich bereitgestellt werden, ermöglicht Systech den Markeninhabern, ihre Markenschutzlösungen durch nicht-additive Methoden zu digitalisieren und die Marke sicher gegen die wachsende Bedrohung durch Fälschung zu schützen.

"Die Eingliederung bei Markem-Imaje wird die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von Systech verstärken und unsere ambitionierten Pläne für technologische Innovation unterstützen. Die Übernahme wird außerdem den Implementierungsumfang verbessern, Innovationen ankurbeln und dazu beitragen, sowohl unseren globalen Kundenstamm als auch unsere Partner besser unterstützen zu können", sagte Ara Ohanian, Chief Executive Officer von Systech. Herr Ohanian führte weiter aus, dass "unsere Lösungen sich ergänzen und das kombinierte Angebot unser Markenversprechen stärkt, d. h. authentische, sichere und miteinander verbundene Produkte über die gesamte Lieferkette von der Fertigung bis direkt in die Hände der Verbraucher bereitzustellen."

Die Konditionen der Transaktion wurden nicht offengelegt. Die Transaktion unterliegt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, unter anderem den anwendbaren regulatorischen Genehmigungen, und sie wird voraussichtlich im ersten Quartal 2020 abgeschlossen. Die Atlas Technology Group und Chiesa Shahinian & Giantomasi, PC fungierten als finanzielle bzw. juristische Berater für Systech.

Informationen zu Systech International:

Systech International, ein in Princeton, New Jersey, niedergelassenes Unternehmen, hat eine innovative Softwaresuite mit Authentifizierungs- und Rückverfolgungslösungen mit dem Ziel entwickelt, Produktfälschungen zu bekämpfen, Umvermarktung zu verhindern und regulatorische Vorgaben zu erfüllen. Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung als Pionier im Bereich der Serialisierung von pharmazeutischen Produkten revolutioniert Systech den Markenschutz mit seiner umfassenden Suite, die Echtzeit-Einblick, umsetzbare Produktdaten, digitale Konnektivität und Funktionen zur Kundenbindung liefert und so für das notwendige Instrumentarium sorgt, um Bedrohungen innerhalb der Lieferkette einzugrenzen. Globale Marken von vielfältigen Branchen vertrauen auf Systech, um ihre Produkte auf ihrem Weg durch die Lieferkette authentisch, sicher und stets nachverfolgbar zu halten. Rufen Sie www.systechone.com für weitere Informationen auf.

Informationen zu Dover:

Dover ist ein diversifizierter, globaler Hersteller mit einem Jahresumsatz von ca. 7 Milliarden USD. Dover liefert innovative Ausrüstungen und Komponenten, Spezialsysteme, Verbrauchsmaterialien, Software und digitale Lösungen sowie Support-Dienstleistungen in fünf Geschäftsbereichen: Technische Produkte, Betankungslösungen, Bildgebung und Identifizierung, Pumpen und Verfahrenslösungen sowie Kälte- und Lebensmitteltechnik. Dover ist durch seine globale Reichweite und operative Flexibilität ein führendes Unternehmen in den Märkten, die es bedient., Dovers Team mit rund 24.000 Mitarbeitern, das seit über 60 Jahren für seinen unternehmerischen Ansatz anerkannt ist, ist verantwortungsbewusst und definiert in Zusammenarbeit mit seinen Kunden neu, was wirklich möglich ist. Dover mit Hauptsitz in Downers Grove, Illinois, USA, wird an der New Yorker Börse unter dem Kürzel "DOV" gehandelt. Zusätzliche Informationen stehen unter www.dovercorporation.com zur Verfügung.

Informationen zu Markem-Imaje:

Markem-Imaje, eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Dover, gilt als renommierter, weltweit agierender Anbieter von Lösungen zur Produktkennzeichnung und -rückverfolgung und bietet ein umfassendes Sortiment an zuverlässigen, innovativen Tintenstrahl-, Thermotransfer- und Laserdruckern, Etikettendruck- und Etikettenspendesystemen. Mit Markem-Imaje und seinen 30 Niederlassungen, 6 Technologiezentren, mehreren Reparaturzentren sowie Produktionsanlagen mit dem umfangreichsten Markierungs- und Kennzeichnungsportfolio, das am Markt verfügbar ist, erreicht das Unternehmen weltweit mehr als 50.000 Kunden. Zusätzliche Informationen stehen unter www.markem-imaje.com zur Verfügung.

