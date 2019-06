Systech International

Systech und Toppan unterzeichnen Partnerschaftsvereinbarung zwecks weltweiter Lieferung von Markenschutzlösungen

Systech, ein weltweiter führendes Unternehmen in den Bereichen Lieferkettensicherheit und Markenschutz, und Toppan Printing (Toppan), ein weltweit führendes Druckunternehmen und ein Innovator in den Bereichen Produktverpackung und Sicherheitslösungen, haben eine fünfjährige globale Lizenzvereinbarung unterzeichnet, um die digitale Technologie e-Fingerprint® von Systech in das Drucklösungsangebot von Toppan zu integrieren.

Ara Ohanian, CEO von Systech, sagte: "Durch die Einbettung der e-Fingerprint-Technologie von Systech in das etablierte Angebot von Toppan lösen wir das Versprechen ein, intelligente Verpackungen auf globaler Ebene anzubieten."

Die Zusammenarbeit ermöglicht Systech und Toppan, innovative Markenschutzlösungen bereitzustellen, um Markenfälschung zu bekämpfen und Inventurverluste auf globaler Ebene zu verhindern. Das kombinierte Angebot hilft Marken auch dabei, sich selbst gegen Umsatzverluste infolge Diebstahl in der Lieferkette und vor allem Konsumenten vor potenziell schädlichen Produkten zu schützen.

Takeshi Kabayama, Leiter des Platform Business Center von Toppan, fügte hinzu: "Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Systech zu stärken. Die einzigartige, nachgewiesene, nicht additive Markensicherheitslösung nutzt bestehende Produkt-Barcodes und -Verpackungen, um eine einzigartige Signatur zu schaffen, die nicht kopiert werden kann. Unser kombiniertes Know-how schützt den Markenwert und bietet Sicherheit für die Konsumenten."

Große Herstellermarken übernehmen rasch bestehende Technologien, um das wachsende Problem von Produktfälschungen und Inventurverlusten zu bekämpfen. Jedoch sind viele dieser Verpackungselemente additiv und kostspielig. Die Eingriffe in die globale Lieferkette nehmen zu und es wird schwieriger, reale Produkte mit veralteten Technologien, die nachgebildet werden können, zu verfolgen und ausfindig zu machen.

Die Statistiken sind überwältigend. Unternehmen investieren jährlich über USD 150 Milliarden in additive fälschungssichere Verpackungen. Alles von Hologrammen, speziellen Siegeln und Druckfarben über Wasserzeichen bis zu RFID-Tags wird verwendet, die allesamt zu mehr Kosten und Produktionsänderungen mit marginalen Ergebnissen führen. Die Technologie von Systech ist nicht-additiv sowie kosteneffizient und kann problemlos bei bestehenden Produkten und Etikettierungs-Produktionslinien implementiert werden.

Informationen zu Systech

Systech revolutioniert den Markenschutz. Seit mehr als 30 Jahren verlassen internationale Marken sich auf die moderne Software des Unternehmens, um Markenfälschung zu bekämpfen, Inventurverluste zu verhindern und für Konformität mit behördlichen Bestimmungen zu sorgen. Die Innovation ist Teil der DNS von Systech - von den Anfängen als Start-up in moderner maschineller Bildgebung zu bahnbrechender Serialisierung im Pharmabereich und Umwälzungen in der Rückverfolgbarkeit bis zur Authentifizierung ohne Zusätze. Softwareprodukte sorgen für die Authentizität, Sicherheit und Anbindung von Produkten in der gesamten Lieferkette, von der Herstellung bis in die Hände der Verbraucher.

Informationen zu Toppan

Toppan ist ein führendes Unternehmen für integrierte Lösungen in den Bereichen Drucken, Kommunikation, Sicherheit, Verpackung, Dekormaterialien und Elektronik. Toppan bedient Kunden in jedem Geschäfts- und Industriebereich. Das Unternehmen verfügt über mehr als 50.000 Mitarbeitende und bietet optimale Lösungen auf Basis branchenführenden Wissens und Technologien, um so die verschiedenen Herausforderungen zu meistern, mit denen Unternehmen und die Gesellschaft im heutigen sich rasch wandelnden Markt konfrontiert sind. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.toppan.com/en oder folgen Sie Toppan auf LinkedIn https://www.linkedin.com/company/toppan-printing/

