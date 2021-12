SSI Schäfer Shop GmbH

SSI Schäfer leistet innovativen Beitrag zur nachhaltigen Versorgung der Stadt der Zukunft

Neunkirchen/Siegerland / Dubai (ots)

Offizieller Partner der Arbeitsgemeinschaft des Deutschen Pavillons auf der Expo 2020 Dubai

Vertical Farming-Lösung im Future City Lab

Die SSI Schäfer Gruppe, ein deutsches Familienunternehmen mit über 80-jähriger Historie und international führender Lösungsanbieter von modularen Lager- und Logistiksystemen, zeigt auf der am 1. Oktober gestarteten Expo 2020 Dubai, wie die nachhaltige Versorgung einer urbanisierten Gesellschaft mit Lebensmitteln aussehen kann. Als offizieller Partner des Konsortiums des Deutschen Pavillons präsentiert SSI Schäfer eine innovative Vertical Farming-Lösung im Bereich Stadt der Zukunft des CAMPUS GERMANY, die in Zusammenarbeit mit Infarm, dem weltweit am schnellsten wachsenden Vertical-Farming-Unternehmen, entwickelt wurde. Mit seinen datengesteuerten, modularen Farming-Einheiten, in denen Kräuter und Gemüse unter perfekten Bedingungen mit 95% weniger Wasser und Land und ohne chemische Pestizide im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft angebaut werden, baut Infarm ein globales Netzwerk von Farmen auf, um frische Lebensmittel in der Nähe von städtischen Zentren anzubauen und zu verteilen. Das Vertical-Farming-Netz von Infarm besteht bereits aus über 1.400 Farmen in mehr als 50 Städten weltweit.

Steffen Bersch, CEO der SSI Schäfer Gruppe: "Laut Prognose der Vereinten Nationen werden im Jahr 2030 rund 80 % der Weltbevölkerung in Städten leben. Zusammen mit dem erwarteten Bevölkerungswachstum und der steigenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln wird es entscheidend sein, die Versorgung der Städte der Zukunft integrativ, sicher und vor allem effizient und ressourcenschonend zu gestalten. Mit der Vertical Farming-Lösung, die wir im Future City Lab des Deutschen Pavillons auf der Expo gemeinsam mit Infarm präsentieren, lässt sich Ackerbau gemessen an der bewirtschafteten Fläche bis zu 400-mal effizienter betreiben als auf konventionelle Weise. Damit setzt die SSI Schäfer Gruppe ihr Werteversprechen konsequent um, mit zukunftssicheren Lösungen die Nachhaltigkeit seiner Kunden global voranzutreiben."

Die Expo 2020 Dubai, deren Start aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben wurde, findet vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022 statt und steht unter dem Motto "Gedanken verbinden, die Zukunft gestalten". Das Gelände der Weltausstellung befindet sich nur rund 15 Autominuten entfernt von der SSI Schäfer Niederlassung im Areal der Dubai Logistics City, einer Drehscheibe für die Intralogistiklösungen im Nahen Osten und Afrika. Innerhalb des Deutschen Pavillons ist SSI Schäfer das einzige Mitglied der Intralogistikbranche.

Der Deutsche Pavillon, dessen Auftraggeber das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ist, präsentiert sich auf der Expo/Weltausstellung im Bereich Nachhaltigkeit. Die Exponate werden in den Themenfeldern Energie, Stadt der Zukunft und Biodiversität zusammengefasst. Ziel des CAMPUS GERMANY ist es, den Besuchern auf anschauliche Weise mit vielen interaktiven Elementen Lösungen für eine nachhaltigere Zukunft zu vermitteln.

"Wie wollen wir künftig in Städten leben? Diese elementare Frage beantwortet das Future City Lab im Deutschen Pavillon auf der Expo 2020 Dubai. Unser CAMPUS GERMANY nimmt in diesem Lab die Besucherinnen und Besucher mit in die Stadt der Zukunft und zeigt unter anderem wie Nahrungsmittel in urbanen Räumen nachhaltig produziert und zur Verfügung gestellt werden können", so Sebastian Rosito, Stellvertretender Generalkommissar und Direktor des Deutschen Pavillons auf der Expo 2020 Dubai.

Die wachsende Urbanisierung und die rasant steigende Bedeutung des E-Commerce führen zu immer komplexeren Anforderungen der Kunden von SSI Schäfer. Ursächlich sind die stetig steigenden Erwartungen von Verbrauchern an die Individualisierung von Produkten, an Same-Day-Delivery und höchste Servicequalität. Das stellt die Lagerung und Logistik großer Handelsketten und Online-Plattformen vor immer größere Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund sieht sich SSI Schäfer in der Rolle des "Enabler", der mit intelligenten Intralogistiklösungen im Bereich Digitalisierung und Automatisierung dazu beiträgt, die Bedürfnisse der Kunden effizienter und nachhaltiger zu erfüllen.

Unternehmensprofil SSI Schäfer Gruppe

Die SSI Schäfer Gruppe ist der weltweit führende Lösungsanbieter von modularen Lager- und Logistiksystemen. Das Unternehmen beschäftigt am internationalen Hauptsitz in Neunkirchen (Deutschland) sowie weltweit in rund 70 operativ tätigen Gesellschaften und an sieben Produktionsstätten im In- und Ausland rund 10.500 Mitarbeiter. Verteilt auf sechs Kontinente entwickelt SSI Schäfer innovative Konzepte und Lösungen in den Branchen seiner Kunden und gestaltet so die Zukunft der Intralogistik.

Das Unternehmen plant, konzeptioniert und produziert Systeme zur Einrichtung von Lagern und Betrieben, manuelle und automatische Lager-, Förder-, Kommissionier- und Sortiersysteme sowie Lösungen für Abfalltechnik und Recycling. SSI Schäfer hat sich zu einem der größten Anbieter für releasefähige Software für den innerbetrieblichen Materialfluss entwickelt. Mehr als 1.100 Software-Experten entwickeln hochperformante Anwendungen und stehen den Kunden für Lösungen zur intelligenten Verknüpfung von Software- und Hardwarekomponenten beratend zur Seite. Das umfassende Softwareportfolio mit WAMAS® und SAP deckt alle Vorgänge von der Lager- bis zur Materialflussverwaltung ab. Gleichzeitig optimiert SSI Schäfer mit eigenen Lösungen die Produktivität und Arbeitsleistung der Kunden und schafft die Möglichkeit, durch Messung und Bewertung mit Hilfe von KPIs das Lager aktiv zu bewirtschaften.

SSI Schäfer realisiert als global tätiger Generalunternehmer komplexe Logistiksysteme, ausgehend von der Systemplanung und -beratung bis hin zur schlüsselfertigen Anlage und maßgeschneiderten Service- und Wartungsangeboten.

