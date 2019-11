HAW Hamburg

Berufsbegleitende Weiterbildung: Beraterin/Berater für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz

Hamburg (ots)

Ist mein Mitarbeiter in Gefahr, psychisch zu erkranken? Was können wir als Unternehmen tun - individuell und strukturell? Die berufsbegleitende Qualifizierung der HAW Hamburg sensibilisiert Personalverantwortliche für krankmachende Faktoren und vermittelt, wie Präventionsmaßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. Der Druck auf Arbeitnehmer*innen wächst stetig: Sie sollen immer mehr leisten, dabei flexibel sein und mit der Digitalisierung mithalten. Das verursacht Stress und nicht selten psychische Erkrankungen. 17 Prozent aller Fehltage gehen inzwischen auf Diagnosen wie Angsterkrankung, Burnout oder Depression zurück. Das persönliche Leid des Einzelnen und der Schaden fürs Unternehmen sind groß.

Mit der berufsbegleitenden Qualifizierung Berater/Beraterin für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz können Unternehmen dem entgegentreten. Anbieter ist der Campus Weiterbildung der HAW Hamburg. Zielgruppe sind Personalverantwortliche, Betriebsräte, Beauftragte im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM), Fachkräfte für Arbeitssicherheit - kurz: alle, die an entscheidender Stelle eingreifen können, um Veränderungen anzustoßen und Präventionsmaßnahmen zu etablieren.

In vier Modulen (64 Präsenzstunden) plus Projektarbeit und Abschlusskolloquium erwerben die Teilnehmenden umfangreiches Wissen über die Voraussetzungen für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz und die Möglichkeiten eines Unternehmens, Prävention zu betreiben. Die Lehrenden aus Soziologie, Arbeitswissenschaften und Betriebswirtschaft vermitteln ihnen neben rechtlichen Grundlagen und Analysemethoden die Sensibilität, psychische Belastungen bei Mitarbeitern zu erkennen, und die Kompetenz, Gegenmaßnahmen im Rahmen einer umfassenden Unternehmensstrategie zu entwickeln.

Die berufsbegleitende Qualifizierung (Start am 13. März 2020) findet in Kooperation mit dem Bildungsanbieter KMB - Bildung & Beratung statt. Absolventen erhalten das Zertifikat "Beraterin / Berater psychische Gesundheit am Arbeitsplatz" der HAW Hamburg.

