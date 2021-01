Clarios

Clarios ernennt Dr. Werner Benade zum neuen Europachef

Hannover

Clarios, der weltweit größte Autobatteriehersteller, hat Dr. Werner Benade zum Vice President und General Manager für die Regionen Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) mit Wirkung zum 4. Januar ernannt. Benade bringt über 25 Jahre Managementerfahrung aus dem Automotive Aftermarket und der Fertigungsindustrie mit. In seiner Rolle wird er unter anderem den Fokus der Region auf die Bereitstellung von Batterietechnologie-Lösungen für die Fahrzeuge von morgen legen.

"Ich freue mich, Teil von Clarios zu sein, einem weltweit führenden Unternehmen, das sich der Bereitstellung von Batterietechnologien der nächsten Generation verschrieben hat, die zugleich die Anforderungen an zukünftige Fahrzeuge auf nachhaltige Weise erfüllen", sagte Benade. "Das europäische Geschäft hat ein starkes Fundament, das auf einem Jahrhundert voller Innovationen, Nachhaltigkeit und Fertigungskompetenz aufbaut. Ich freue mich darauf, das nächste Kapitel dieses erfolgreichen Unternehmens mitzuschreiben."

Vor seinem Wechsel zu Clarios leitete Benade bei HELLA in Lippstadt die Bereiche Aftermarket und Special Applications. Vor seiner Zeit bei HELLA war er über 20 Jahre bei Robert Bosch tätig, zuletzt als CEO und Präsident des Bereichs Power Tools Accessories in Solothurn, Schweiz.

Seinen Doktortitel hat Benade am Lehrstuhl für angewandte Thermodynamik und Klimatechnik von der Universität GHS Essen erhalten und sein Studium im Fach Maschinenbau an der Ruhr-Universität Bochum absolviert.

Clarios EMEA beschäftigt 3.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 11 Produktionsstandorten. Der europäische Hauptsitz der Batteriesparte von Clarios befindet sich in Hannover.

Clarios produziert und liefert seine Batterien an alle großen Automobilhersteller. Auf dem Automotive Aftermarket gilt die Marke VARTA® als eine der bekanntesten und vertrauenswürdigsten Marken Europas und der ganzen Welt.

Informationen zu Clarios:

Clarios ist Weltmarktführer im Bereich der fortschrittlichen Energiespeicherlösungen. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um der steigenden Nachfrage nach intelligenteren Anwendungen auf globaler Ebene nachzukommen. Unsere 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln, fertigen und vertreiben fortschrittliche Batterietechnologien für nahezu jeden Fahrzeugtyp. Diese Technologien liefern eine einzigartige, zukunftsorientierte und nachhaltige Leistung und bringen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Komfort für den Alltag. Wir schaffen in jeder Stufe der Lieferkette einen Mehrwert und tragen zum Fortschritt bei. Dies machen wir nicht nur dort, wo wir konkret Dienstleistungen erbringen, sondern auch insgesamt in der Welt, die uns allen gehört. Als Unterzeichner des Global Compact der Vereinten Nationen für das Jahr 2020 verpflichtet sich Clarios dazu, unsere Strategien und Operationen an universellen Prinzipien auszurichten, die sich auf Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung konzentrieren.

Clarios ist eine Tochtergesellschaft von Brookfield Business Partners, einem Unternehmen, das Firmendienstleistungen anbietet und in qualitativ hochwertige Industriebetriebe investiert, die von Angebotsverknappung und/oder niedrigen Produktionskosten profitieren.

