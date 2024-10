Neu in der Apotheke: Magnesium Diasporal® Pro DEPOT Einschlafen* und Erholen / Die einzigartige patentierte 2-Phasen-Tablette mit Sofort- und Langzeitfreisetzung.

Protina Pharmazeutische GmbH

Einschlafstörungen gehören im Apothekenalltag zu den gängigsten Themen. Probleme beim Einschlafen und eine insgesamt schlechte Schlafqualität beeinträchtigen einen ausgeruhten Start in den Tag. Um Körper und Geist regenerieren zu können, benötigt der Körper ausreichend erholsamen Schlaf. Einen sinnvollen Beitrag leistet das neue Magnesium Diasporal® Pro Einschlafen* und Erholen von Protina. Die patentierte 2-Phasen-Tablette kombiniert hochdosiertes Magnesium mit Melatonin, B-Vitaminen und L-Tryptophan. Diese innovative Kombination in ihrer besonderen Darreichungsform trägt mit Melatonin dazu bei die Einschlafzeit zu verkürzen*, um erholt aufzuwachen. Magnesium Diasporal® Pro DEPOT Einschlafen* und Erholen (PZN 19166648, UVP 18,95EUR / 30 Stück).

Eine sinnvolle Kombination - für gute Nächte und noch bessere Tage

Laut Umfragen leiden fast 40% der Deutschen unter Schlafstörungen.[1] Die Auslöser sind vielfältig; oft tragen ein von Stress und ständiger Erreichbarkeit geprägter Alltag oder auch häufiges Reisen dazu bei. Protina bietet eine neue Kombination innerhalb der Pro-Serie von Magnesium Diasporal®. Für eine Regeneration** von der viele geträumt haben. Enthalten sind:

Magnesium (300 mg) unterstützt eine normale Muskelfunktion und trägt zur normalen Zellteilung und zur normalen Eiweißsynthese bei.

Melatonin (1,5 mg) trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen und das subjektive Jetlag-Empfinden zu lindern. *

Die essentielle Aminosäure Tryptophan.

Vitamin B2 und B6 tragen zu einer normalen Funktion von Nerven und Energiestoffwechsel bei.

In der Sofortphase werden die Nährstoffe schnell freigesetzt. 1 mg Melatonin trägt hier dazu bei die Einschlafzeit zu verkürzen. In der Langzeitphase werden die Nährstoffe inklusive 0,5 mg Melatonin sowie L-Tryptophan zeitverzögert über mehrere Stunden freigesetzt.

Magnesium Diasporal® Pro DEPOT Einschlafen* und Erholen

Die patentierte 2-Phasen-Tablette ist vegan, zucker-, gluten- und laktosefrei. Eine Bruchkerbe zum einfachen Teilen sowie ein spezieller Überzug mit Vanillearoma zur besseren Schluckbarkeit erleichtern die Einnahme. Empfohlen wird die Einnahme einer Tablette 30-60 Minuten vor dem Schlafengehen. Wissenswertes zum Thema Schlaf: Jetzt informieren auf dem Diasporal-Youtube-Kanal @ magnesiumdiasporal. Mehr Produktinformationen unter www.diasporal.com

*Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen, wenn kurz vor dem Schlafengehen 1 mg aufgenommen wird. Melatonin trägt dazu bei, eine subjektive Jetlag-Empfindung zu lindern. Die positive Wirkung stellt sich ein, wenn am ersten Reisetag kurz vor dem Schlafengehen sowie an den ersten Tagen nach Ankunft am Zielort mindestens 0,5 mg aufgenommen werden.

**Magnesium trägt zur normalen Zellteilung und zur normalen Eiweißsynthese bei.

