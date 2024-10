Protina Pharmazeutische GmbH

Neu in der Apotheke: Magnesium Diasporal® Pro Einschlafen* und Erholen direkt

Praktischer Direktstick mit Magnesium, Melatonin und B-Vitaminen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ismaning (ots)

Ausgeruht in den Tag zu starten, gehört für viele Menschen in Deutschland nicht zur Normalität. Knapp 40 Prozent sagen, dass sie in der Regel nicht genug Schlaf bekommen, mehr als 20 Prozent bezeichnen ihre Schlafqualität sogar als schlecht bis sehr schlecht.[1] Wer nachts nicht zur Ruhe kommt, dem fehlt die notwendige Regenerationsphase, um tagsüber leistungsfähig sein zu können. Viele fühlen sich dadurch in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt, haben am Tag oftmals das Gefühl von Watte im Kopf und suchen Rat in der Apotheke, um wieder schneller einschlafen und erholt aufwachen zu können. Eine sinnvolle Unterstützung bietet das neue Magnesium Diasporal® Pro Einschlafen* und Erholen direkt vom Mineralstoffspezialisten Protina.

Das Besondere: Eine Kombination von Magnesium mit Melatonin und B-Vitaminen und die Darreichung im Direktstick zur praktischen Einnahme ohne Wasser. Das angenehm nach Zitronenverbene-Lavendel schmeckende Granulat ist vegan, gluten-, laktose- und zuckerfrei. Es kann einfach auch nach dem abendlichen Zähneputzen auf die Zunge gegeben werden. Magnesium Diasporal® Pro Einschlafen* und Erholen direkt (PZN 19166631, UVP 17,95EUR / 30 Stück) ist eine sinnvolle Empfehlung für gute Nächte und noch bessere Tage - ob zu Hause oder auf Reisen.

Ein aktiver Lebensstil braucht einen erholten Körper

Bei Vielen liegt es an den hohen Anforderungen des heutigen Lebensstils mit ständiger Erreichbarkeit und Präsenz, viel Bildschirmarbeit oder auch notwendiger Reisetätigkeit und Zeitzonenwechseln: Die Schlafhygiene bleibt auf der Strecke, und das Gefühl, nie richtig ausgeruht zu sein, macht sich breit. Rat wird überwiegend in der Apotheke gesucht. Hier steht nun ein innovatives Produkt zur Verfügung, das mit Melatonin unterstützt schneller einzuschlafen*, um erholt aufzuwachen. Wie auch bei anderen Produkten der bewährten Magnesium Diasporal® Pro-Serie hat auch Magnesium Diasporal® Pro Einschlafen* und Erholen direkt ein effektives Plus: Die Kombination von Magnesium mit Melatonin und B-Vitaminen, die sich sinnvoll ergänzen.

Magnesium (300 mg) unterstützt eine normale Muskelfunktion und trägt zur normalen Zellteilung und zur normalen Eiweißsynthese bei

Melatonin (1 mg) trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen und das subjektive Jetlag-Empfinden zu lindern. *

Vitamin B2 und B6 tragen zu einer normalen Funktion von Nerven und Energiestoffwechsel bei.

Das enthaltene Xylit ist zahnfreundlich und trägt zur Erhaltung der Zahnmineralisierung bei.

Die Einnahme ist auch nach dem Zähneputzen möglich.

Der praktische Direktstick ist eine gute Empfehlung für alle, denen eine unkomplizierte Darreichungsform und ein angenehm milder Geschmack wichtig sind. Insbesondere, wer viel unterwegs ist, profitiert von den handlichen Direktsticks und der einfachen Einnahme. Wissenswertes zum Thema Schlaf: Jetzt informieren auf dem Diasporal-Youtube-Kanal @ magnesiumdiasporal. Mehr Produktinformationen unter www.diasporal.com.

[1] https://de.statista.com/themen/12418/schlafverhalten/#statisticChapter

*Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen, wenn kurz vor dem Schlafengehen 1 mg aufgenommen wird. Melatonin trägt dazu bei, eine subjektive Jetlag-Empfindung zu lindern. Die positive Wirkung stellt sich ein, wenn am ersten Reisetag kurz vor dem Schlafengehen sowie an den ersten Tagen nach Ankunft am Zielort mindestens 0,5 mg aufgenommen werden.

Original-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuell