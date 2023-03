Jetzt neu: Magnesium Diasporal® Pro Muskeln und Knochen als patentierte 2-Phasen Depot-Tablette und als Direktstick / Hochdosierte Vitalstoffkombination mit Magnesium und den Vitaminen D3 und K2

Protina Pharmazeutische GmbH

Hochdosierte Vitalstoffkombination mit Magnesium und den Vitaminen D3 und K2

Ismaning

Kraft und Stärke sind die Eigenschaften, mit denen wir stabil und gleichzeitig beweglich durch das Leben gehen wollen. Doch mit der Zeit verändert sich der Körper, verliert Muskel- und Knochenmasse und wird insgesamt anfälliger. Um diesen Veränderungen entgegenzuwirken, sind die Mikronährstoffe Magnesium, Vitamin D3 und Vitamin K2 wichtig. Sie ergänzen sich in ihrer Funktion, tragen zum Erhalt starker Knochen bei und fördern ein funktionierendes Abwehrsystem.

Für alle, die ihren aktiven Lebensstil lange erhalten möchten, gibt es ab April 2023 die neuen Kombinations-Produkte von Magnesium Diasporal® Pro Muskeln und Knochen - mit hochdosiertem Magnesium plus den Vitaminen D3 und K2. Diese Vitalstoffe für ein gesundes und aktives Leben sind sowohl in einem praktischen, ohne Wasser einnehmbaren Direktstick - schmeckt fruchtig nach Maracuja - als auch in einer einzigartigen patentierten 2-Phasen Depot-Tablette mit Sofort- und Langzeitfreisetzung erhältlich. Beide Nahrungsergänzungsprodukte sind vegan und frei von Zucker, Laktose und Gluten. Die Packungen mit 30 Direktsticks (UVP: 17,50 EUR) oder 30 Tabletten (UVP: 18,95 EUR) gibt es exklusiv in der Apotheke. Die Einnahme wird einmal täglich empfohlen.

Magnesium Diasporal® Pro Muskeln und Knochen ist eine gute Unterstützung zum Erhalt der Beweglichkeit. Mehr Infos unter: www.diasporal.com

