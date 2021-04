Protina Pharmazeutische GmbH

"Die 50 macht mir keine Angst!" - Fernsehstar Annabelle Mandeng verrät ihre Lifestyle-Tricks

Anmoderationsvorschlag: Es ist ja in der Regel leider viel zu oft so, dass man sich vom Alltag überrollt fühlt, wie von einer Dampfwalze. In den letzten Monaten hat uns die Pandemie dazu noch vor bislang ungekannte Herausforderungen gestellt. Wen wundert es da noch, dass wir alle nach diesem Jahr kaum noch Energiereserven haben? Umso wichtiger ist es, in diesen Zeiten bewusst auf uns selbst zu achten und umso schonender mit unseren Ressourcen umzugehen. Eine Frau, der das scheinbar spielend gelingt, ist Moderatorin Annabelle Mandeng. Mein Kollege Oliver Heinze hat sie getroffen.

Sprecher: Neben einer positiven Grundeinstellung, der gesunden Ernährung und ausreichend Fitness, ist es vor allem eins, was Annabelle Mandeng ausmacht:

O-Ton 1 (Annabelle Mandeng, 9 Sek.): "Ich hab einfach auch gemerkt, dass es unheimlich hilft tatsächlich, seinen Humor zu bewahren. Also, mit einem Lachen lässt sich auch die anstrengendste Situation gut meistern."

Sprecher: Und das schon von Kindesbeinen an. Der Humor und die gesunde Prise Selbstfürsorge sind auch die Gründe dafür, dass sie jetzt - kurz nach ihrem 50. Geburtstag - nur so vor Energie strotzt.

O-Ton 2 (Annabelle Mandeng, 19 Sek.): "Aber wenn ich ganz ehrlich bin: Mein eigenes Alter hat für mich keine so große Bedeutung, also, es geht mir jetzt nicht um die Zahl. Ich glaube, man sollte nicht Angst haben, 50, 60 oder 70 zu werden, sondern es geht vor allen Dingen um den Zustand. Also: Wie fit bin ich? Wie gut fühle ich mich? Denn es geht ja - finde ich - um viel mehr, als darum, jung auszusehen."

Sprecher: Nämlich darum, dass Schönheit und wahre Stärke von innen kommen. Und da hat sie vielen jüngeren Menschen eine Menge voraus...

O-Ton 3 (Annabelle Mandeng, 22 Sek.): "Wir sind ja die Generation, die auch noch die Zeit vor der Digitalisierung mitbekommen hat, das empfinde ich persönlich als wirklichen Segen. Wir sind unter ganz anderen politischen und auch medialen Umständen aufgewachsen und haben dadurch ein anderes Selbstbewusstsein entwickelt. Wir können die Dinge heute relativierter betrachten, es gibt nicht diesen ständigen Vergleich in den Sozialen Medien, dem ja die Jugend heutzutage ausgesetzt ist."

Sprecher: Und dieses gesunde Selbstbewusstsein, das nicht so sehr auf Likes sondern eher auf persönlichen Erfolgen beruht, führt bei Annabelle Mandeng nach wie vor dazu, dass sie beruflich sehr gefragt ist und deshalb auch ziemlich viel unterwegs ist. Auf Reisen immer mit dabei sind Lieblingstee, Kanne samt Stövchen und das Laufequipment.

O-Ton 4 (Annabelle Mandeng, 30 Sek.): "Und ich hab darüber hinaus auch eben immer meine kleinen Lintia-Beutelchen dabei. Damit ich eben auch gut versorgt bin mit den Mikronährstoffen. Weil ich ja nun, wenn ich unterwegs bin, oft nicht die Möglichkeit habe, mich optimal zu ernähren, das kann ich natürlich meistens nur als Selbstversorger, aber Lintia sorgt eben dafür, dass ich die Mikronährstoffe in der Tasche dabei habe, die sind ja so klein und handlich, die kann ich trocken einnehmen, und da muss ich mir dann keine Sorgen machen, und kann meinem Organismus auch manchmal auf die Sprünge helfen, wenn er es braucht. Denn selbst ich habe auch auf Reisen sonst Durchhänger, und die hab ich durch Lintia eben nicht."

Abmoderationsvorschlag: Sie sind jetzt auch so beeindruckt von der greifbaren Energie von Annabelle Mandeng und wünschen sich mehr Infos zu einem gesunden Lifestyle und die passenden Mikronährstoffe? Mehr Infos finden Sie natürlich auch im Netz unter Lintia.com

