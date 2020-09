Protina Pharmazeutische GmbH

Immunkick im Stick gefällig?

Jetzt neu: LINTIA Zinc + Vitamin C

Neufahrn bei Freising (ots)

Der nahende Herbst weht sie herbei: die nächste Erkältungssaison. Wenn der Hals kratzt und die Nase läuft, hilft es oft nur das Bett zu hüten. Ziemlich nervig, wenn man eigentlich ganz andere Pläne hatte ...

Die Rettung naht für eine gute Abwehr, auch gegen Viren - mit dem trendigen Immunkick im Stick: LINTIA Zinc + Vitamin C. Der praktische Herbstbegleiter für Hosen-, Hand- oder Sporttasche. Das Direktgranulat im praktischen Stick enthält 10 mg Zink und 60 mg Vitamin C, ist 100 % vegan und frei von Lactose, Gluten und Zucker. Einfach aufreißen, auf die Zunge geben, den fruchtigen Himbeergeschmack genießen und dann weiter durchs Leben grooven. LINTIA Zinc + Vitamin C (UVP: EUR 10,60 für 20 Sticks) kann direkt im Online-Shop: www.lintia.com bestellt werden. Tipp: Es gibt auch Produktproben zum Testen (UVP: 5 Sticks für EUR 2,90). Übrigens, an Nachhaltigkeit ist gedacht, denn Linita gibt's nur im CO2-neutralen Karton.

Mikronährstoffe für Erkältungsmuffel

Der Herbst ist ein ziemlicher Plagegeist. Ein Infekt jagt den nächsten, Immunsystem und Laune geht in den Keller. Glücklicherweise gibt es Mikronährstoffe, die den Körper von innen unterstützen. Insbesondere Zink und Vitamin C sind ein echtes Power-Duo für die kalte Jahreszeit.

Zink ist der Multitasker unter den Spurenelementen: Es unterstützt Immunsystem, Stoffwechsel und kognitive Funktionen. Außerdem sorgt der Zellwächter für herbstzeitlose Haare, Haut und Nägel. Vitamin C unterstützt das Immunsystem und trägt zur Verringerung von Ermüdung bei.

Aber mal ehrlich: Gesunde Ernährung ist wichtig, aber nicht immer realistisch im Alltagstrubel. Dann können Nahrungsergänzungsmittel hilfreich sein - nur unterstützend, nie als Nahrungsersatz. Ärgerlich nur, wenn Kapseln oder (Brause-)Tabletten in unpraktischen Blistern oder Dosen daherkommen und man im richtigen Moment kein Glas Wasser zur Hand hat.

Vegane Sticks für Energiebündel

Die Lösung gibt es nun in alltagstauglichen Sticks. LINTIA Zinc + Vitamin C bietet Unterstützung für Innen und Außen: Zink für gesunde Haut, Haare und Nägel und Vitamin C für die Kollagenbildung in der Haut. Die Sticks in Hosentaschengröße sind immer da, wenn man sie braucht. Einfach aufreißen und sich den erfrischenden Himbeergeschmack auf der Zunge zergehen lassen.

Und besser geht's kaum: Der vegane Kickstarter fürs Immunsystem kommt im CO2-neutralen Karton und ist frei von Lactose, Gluten und Zucker. Jeder Stick enthält 10 mg Zink (100% des Tagesbedarfs) und 60 mg Vitamin C (75% des Tagesbedarfs). Ein Stick pro Tag ist der perfekte Treibstoff für Energiebündel. LINTIA Zinc + Vitamin C gibt es im Online-Shop: www.lintia.com. Echt easy und einfach lecker.

_________________________________________________________________________

Die Firma Trophovital ist ein "Start Up" für trendige Health Care-Marken: Als erste junge und kreative Marke wurde LINTIA® unter Einbindung bestmöglicher Nachhaltigkeit gegründet. Das Produktportfolio von LINTIA® kann seit 2019 im Onlineshop direkt unter www.lintia.com bestellt werden. Trophovital GmbH ist eine 100%ige Tochter der Protina Pharmazeutische GmbH www.protina.com. Das unabhängige und mittelständische Familienunternehmen in dritter Generation gilt seit über 100 Jahren als Experte für hochwertige organische Mineralverbindungen.



