So haben Energieräuber keine Chance - Birgit Schrowange über ihren Weg zu mehr Achtsamkeit und ihrer inneren Mitte

Anmoderationsvorschlag:

Gefühlt wird unser Alltag immer hektischer: Da müssen tausend Dinge erledigt, Mails gecheckt und Kinder versorgt werden und dann sind da noch die Arbeit, die Freizeit und die Familie, die alle irgendwie unter einen Hut gebracht werden sollen - und zwar möglichst so, dass alle zufrieden sind. Das ist natürlich für die allermeisten Menschen jeden Tag wieder eine Riesenherausforderung. Ergebnis sind nicht selten totale Erschöpfung und Lustlosigkeit. Die gute Nachricht: Das muss gar nicht so sein, sagt TV-Moderatorin Birgit Schrowange und Oliver Heinze hat sich mit ihr über ihr Anti-Stress-Rezept unterhalten.

Sprecher: Gelassen und gut gelaunt, so kennt man Birgit Schrowange. Der Weg dahin war aber auch für den TV-Profi nicht ganz leicht.

O-Ton 1 (Birgit Schrowange, 25 Sek.): "Gerade wenn man jünger ist, dann bürdet man sich einfach zu viel auf. Und da musste ich erst einmal lernen, mit meinen Ressourcen vernünftig umzugehen, nicht bis zum Umfallen weiterzumachen. Ich komme mit Stress und Anspannung lange nicht mehr so gut klar, wie natürlich mit zwanzig oder dreißig. Aber ich habe gelernt, für mich zu sorgen und zwar jeden Tag. Ich achte einfach darauf, nicht dauerhaft im roten Bereich zu drehen."

Sprecher: Das bedeutet, auch dann, wenn's gerade schwer fällt, mal einen Gang zurückzuschalten.

O-Ton 2 (Birgit Schrowange, 25 Sek.): "Und wenn es nur ein kurzer Spaziergang ist - das macht den Kopf einfach frei. Ich versuche auch, nicht rund um die Uhr mein Smartphone dabei zu haben. Ich finde diese ständige Erreichbarkeit, die ist wahnsinnig anstrengend. Man muss immer sofort antworten, ob auf E-Mails, WhatsApp-Nachrichten. Und ich kann ganz gut auch mal eine digitale Diät machen. Das hilft mir, dass ich nicht in eine Stressfalle gerate, weil dann geht es mir schnell auch schlecht."

Sprecher: Bei der Moderatorin äußert sich das unter anderem, indem sie unkonzentriert wird, ihre sonst so gute Laune in den Keller geht, eine innere Unruhe aufkommt und sie recht viel vergisst. Ein paar Tricks helfen ihr, damit umzugehen.

O-Ton 3 (Birgit Schrowange, 21 Sek.): "Entweder schreibe ich die richtig blöden Gedanken auf einen Zettel und lass sie an einem Ballon davonfliegen. Oder ich kann auch dann mal so richtig albern sein. Am liebsten auch mit meinem zukünftigen Ehemann, mit Frank. Wir machen dann Späßchen und singen auch mal ein Lied zusammen - er spielt Klavier, ich singe. Hört sich nicht so gut an, aber die schlechte Laune, die hat dann einfach keine Chance."

Sprecher: Ab und an legt Birgit Schrowange auch mal einen richtigen Wohlfühltag ein. Am besten ist natürlich, man lässt es gar nicht erst zu schlimmen Energie-Tiefs kommen. Dazu gehört auch eine gute, basenbetonte Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Salat...

O-Ton 4 (Birgit Schrowange, 23 Sek.): "... und natürlich ausreichend basischen Mineralstoffen, denn die verhindern, dass der Körper übersäuert, was wiederum zu Stress und Erschöpfung führt. Und wenn ich das merke, dann nehme ich jeden Morgen und jeden Abend Basica und dann weiß ich, dass mein Körper einfach rundum versorgt ist und ich vital und leistungsfähig bleibe. Und so komme ich dann meistens, ja, ziemlich gut gelaunt und energiegeladen durch den Alltag."

Abmoderationsvorschlag:

Sie haben es gehört: Selbst Promis plagen sich manchmal mit nervigen Menschen und Zeitdruck rum. Das muss aber gar nicht zur Dauerbelastung werden, mit ein paar Tricks kann man sich bestens dagegen wappnen! Mehr über Birgit Schrowanges Energiegeheimnis und den richtigen Umgang mit Stress finden Sie auf basica.de.

