Multitasking oder was? / Frauen möchten es allen recht machen, aber das macht Stress!

Magnesium plus Vitamin B-Komplex, damit Multitasking nicht zu Stress und Verspannung führt

Die meisten Frauen kennen das: Man möchte alles unter einen Hut bringen - und das auch noch richtig gut. Job, Familie, Kinder, einkaufen, Einladungen vorbereiten, an Geburtstage denken, die Wohnung in Ordnung halten, den ganzen Tag - ach was: das ganze Jahr - organisieren, und das alles bei möglichst guter Laune und mit einem fröhlichen Lächeln im Gesicht.

Selbstgewähltes Schicksal? In dem einen oder anderen Fall wahrscheinlich richtig. Vorwiegend liegt es aber daran, dass Frauen oft mehrere Dinge auf einmal tun müssen. Zudem haben sie ein extrem hohes Verantwortungsgefühl, das ein "Mache ich nur, wenn ich will" kaum zulässt. Sicher ließe sich daran arbeiten und etwas ändern; aber faktisch ist es so, dass viele Frauen aus der Multitasking-Falle nicht von heute auf morgen herauskommen. Für alle Frauen, die täglich viel leisten, gibt es einen guten Tipp: das neue Magnesium-Diasporal DEPOT Muskeln + Nerven. Diese spezielle Kombination aus hochdosiertem Magnesium und B-Vitaminen sorgt für entspannte Nerven und vitale Muskeln.

Das Besondere an diesem innovativen Produkt ist die 2-Phasen-Formel mit dem speziellen DEPOT-Effekt. Zwei Tablettenschichten "arbeiten" nach dem Prinzip der schnellen sowie der zeitverzögerten kontinuierlichen Freisetzung: Die rote Sofort-Phase setzt im Magen schnell sofort-aktives Magnesium und die Nerven-Vitamine B2 und B12 frei. In der weißen Langzeit-Phase werden Magnesium und die Nerven-Vitamine B1 und B6 über mehrere Stunden zeitverzögert freigesetzt. Magnesium-Diasporal DEPOT Muskeln + Nerven unterstützt die vitale Muskel- und gesunde Nervenfunktion. Das Produkt ist der ideale Begleiter bei stressbedingten Verspannungen. Einfach morgens kurz vor dem Frühstück regelmäßig eine Tablette Magnesium-Diasporal DEPOT Muskeln + Nerven einnehmen und gelassen in den Tag starten. Eine Monats-Packung mit 30 Tabletten in Apotheken zum UVP: 17,50 EUR.

