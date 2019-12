Coca-Cola Deutschland

Robbie Williams im Interview: Ich verehre Helene Fischer!

Berlin (ots)

Superstar Robbie Williams ist großer Deutschlandfan. Auf seinem neuen Weihnachtsalbum "The Christmas Present" singt er neben Rod Stewart und Jamie Cullum auch ein Duett mit Helene Fischer: "Ich verehre Helene als sehr talentierte Sängerin - und ich liebe Deutschland! Somit war sie einfach die perfekte Wahl. Aber ich mag Helene auch privat. In ihrer Gesellschaft fühle ich mich immer extrem wohl", verriet der Sänger in einem Interview mit Coca-Cola Journey, dem Online-Magazin von Coca-Cola. Aber auch einen anderen prominenten Deutschen würde er gerne mal persönlich treffen: "Jürgen Klopp! Weil er für mich nicht nur der beste Fußballtrainer aller Zeiten, sondern auch generell ein verdammt cooler Kerl ist."

Seit fast drei Jahrzehnten zählt Robbie Williams zu den erfolgreichsten Popstars der Welt, reist um den Globus, gibt Konzerte und Interviews und trifft die unterschiedlichsten Menschen. Die Weihnachtstage verbringt Robbie aber traditionell im Kreis von Familie und Freunden. Und muss sich dabei um nichts kümmern. Die Organisation der Feiertage liegt ganz in den Händen seiner Frau Ayda: "Sie kauft alle Geschenke für die Kids, die Familie und sehr enge Freunde. Im Grunde schmeißt sie die Weihnachtstage ganz alleine. (...) Mir ist das nur Recht, denn so kann ich den Macho in mir raushängen lassen und mich von vorne bis hinten bedienen lassen" freut sich Robbie. Einen heißen Tipp, wie Weihnachten ganz harmonisch werden kann, hat er dabei auch parat: "Ganz einfach: Lade dir keine Idioten nach Hause ein!"

Das vollständige Interview lesen Sie unter http://ots.de/3kJcAe

Pressekontakt:

Laura Fölmer

T +49(0) 30 22 606 9800

F +49(0) 30 22 606 9110

presse@coca-cola-gmbh.de

www.coca-cola-deutschland.de

Original-Content von: Coca-Cola Deutschland, übermittelt durch news aktuell