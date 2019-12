Smart AdServer

Smart übernimmt DSP LiquidM

Paris (ots/PRNewswire)

Die führende unabhängige Werbemonetarisierungsplattform möchte Angebot und Nachfrage aufeinander abstimmen, um Werbetreibenden und digitalen Publishern finanzielle und operative Effizienz zu ermöglichen.

Smart AdServer, die führende unabhängige Werbemonetarisierungsplattform, gibt heute die Übernahme von LiquidM, der von Bertelsmann betriebenen, globalen Demand Side Platform (DSP) mit Sitz in Berlin, bekannt. Die Technologie von LiquidM wird in den Technologie-Stack von Smart integriert, um digitalen Werbetreibenden, Agenturen und Trading-Desks einen besseren Zugriff auf den Bestand von Premium-Publishern über alle wichtigen Bezugsquellen hinweg zu ermöglichen.

"Unsere Branche steht derzeit vor einer Wertvernichtungs-Krise, die das gesamte programmatische Ökosystem zunehmend unter Druck setzt. Während Käufer auf der Suche nach Transparenz, Rechenschaftspflicht und Mehrwert aus ihren Medieninvestitionen sind, wollen Publisher ihr Inventar, einschließlich ihrer Firstparty-Zielgruppendaten, besser monetarisieren", erklärt Arnaud Créput, CEO von Smart AdServer. "Die nachgewiesene Innovationsbilanz von LiquidM wird das Engagement von Smart für die Schaffung einer Wertoptimierung stärken, wobei der Schwerpunkt auf der vollen Transaktionstransparenz liegt. Dies ermöglicht einen konfliktfreien, hochwertigen und kostengünstigen Mediaeinkauf, sodass sowohl Werbetreibende als auch Publisher mit einem Shared-Interest-Ansatz erfolgreich am Markt agieren können."

Die ausgereifte Technologie von LiquidM beschleunigt die Produktentwicklung von Smart, um die Anforderungen von Publishern und Werbekunden besser erfüllen zu können, die sich den strategischen Veränderungen des Marktes stellen möchten.

Durch die Bereitstellung von Deal-Management, Audience-Aktivierung und Datenkontrolle schafft Smart eine Umgebung mit Marken- und Datensicherheit für Publisher und Werbetreibende, die ihr programmatisches Werbegeschäft mit dem Schutz der Privatsphäre von Verbrauchern als Eckpfeiler der Plattform ausbauen können.

"Wir freuen uns sehr, ein Teil von Smart zu werden", lautet die einhellige Meinung von Philipp Simon und Thomas Hille, den beiden Geschäftsführern von LiquidM. "Aufgrund der Vielzahl von Premium-Publisher-Kunden und der starken globalen Präsenz ist das Unternehmen Smart ein idealer Partner, mit dem wir unser Geschäft ausbauen können. Es ist uns eine Freude, an der Mission von Smart teilzunehmen und sowohl für Werbetreibende als auch für Publisher einen noch größeren Mehrwert zu schaffen."

Über Smart AdServer

Smart ist die führende unabhängige Werbemonetarisierungsplattform für Premium-Publisher mit dem Ziel, anspruchsvolle Kunden zu bedienen. Die vollständig transparente Plattform und der Shared-Interest-Ansatz ermöglichen Premium-Publishern und -Marken, jederzeit zu ihren Konditionen einen fairen Anteil am Anzeigenwert zu erhalten. Die holistische Architektur sorgt für eine effiziente Verzahnung der direkten und programmatischen Werbe-Inventare und befähigt Vermarkter, Publisher und Website-Betreiber die vollständige Kontrolle über alle Vermarktungskanäle zu übernehmen. Smart arbeitet direkt mit mehr als 1.000 Publishern weltweit zusammen. international kann Smart z.B. Financial Times, Groupe Marie Claire, TracFone, Le Figaro, Leboncoin, Altice Media Publicité und IMGUR zu seinen Kunden zählen. Global stellt Smart Display-, Video- und Rich-Media-Anzeigen sowie Native Advertising für über 50.000 Websites und Apps bereit. In deutschsprachigen Raum arbeitet Smart mit den meisten der Top AGOF Publisher zusammen. Smart betreibt zwölf Niederlassungen weltweit und hat sich als führender Player im Aufbau eines transparenten und qualitativ hochwertigen Ökosystems etabliert.

Über LiquidM

LiquidM ist eine weltweit operierende Self-Service Demand Side Platform (DSP).

Die Plattform ermöglicht Agenturen, Werbetreibenden und Trading-Desks ihre Marketingziele mithilfe der Leistung und Effizienz von programmatischer Werbung zu erreichen. Als Full-Stack Demand Side Platform bietet LiquidM umfassende Kampagnenmanagement-Funktionen. Die übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche bringt das Kampagnenmanagement auf eine völlig neue Ebene und vereinfacht die Festlegung, Skalierung, Optimierung und Bearbeitung von Werbekampagnen. Erreichen, engagieren und konvertieren Sie Ihre Zielgruppe schon heute zu minimalen Kosten. LiquidM wurde 2013 in Berlin gegründet und ist eine der ersten DSPs auf dem Markt mit umfangreicher Expertise im Bereich Mobile Advertising, einer technisch komplexeren Umgebung als Desktop Advertising.

