Fünf Arena-Shows in 2024: Die 1LIVE COMEDY-NACHT XXL

Comedy-Show der Superlative: 1LIVE und COLOGNE COMEDY lassen Europas größte Comedy Mixshow 2024, die 1LIVE COMEDY-NACHT XXL, erstmalig fünf Mal auf den Sektor los: am 15. und 16. Oktober in der Rudolf Weber-ARENA Oberhausen sowie am 17., 18. und 19. Oktober in der Kölner LANXESS Arena. Zwei der Kölner Shows waren bereits vor Bekanntgabe des Line-Ups ausverkauft. Für die restlichen Shows sind Tickets noch im Vorverkauf erhältlich.

Moderator der fünf Shows ist der Hamburger Comedian und Podcaster Chris Tall: „Aller guten Dinge sind drei. Nach 2017 und 2018 darf ich bei dem Mega-Event „1LIVE Comedy-Nacht XXL“ wieder durch den Abend führen. Es ist für mich eine große Ehre, diese Show erneut zu moderieren. Und das alles fünfmal. WAHNSINN! Lasst uns gemeinsam eine gigantische Comedy-Party feiern. Ich freue mich auf Euch und ganz besonders auf meine wunderbaren Kolleginnen und Kollegen.“

Auch in diesem Jahr steht das Who is Who der deutschsprachigen Comedyszene auf der Bühne. Mit dabei unter anderem Publikumslieblinge wie Felix Lobrecht, Torsten Sträter (in Köln), Kaya Yanar, Enissa Amani, Tony Bauer, Marco Gianni, Maria Ziffy, Anissa Loucif sowie Tahnee (am 16.10. in Oberhausen) und Miss Allie (am 15.10. in Oberhausen).

WDR begleitet das Mega-Event crossmedial: am 19. Oktober online ab 19:30 Uhr im Video-Livestream, im Hörfunk bei 1LIVE sowie auf den Social-Media-Kanälen von 1LIVE. Und ab 20:15 Uhr dann auch zeitversetzt live im WDR Fernsehen.

Veranstalter der Showreihe ist das COLOGNE COMEDY FESTIVAL. Als größte Live-Mixshow Europas erreichte das Format in über zehn Jahren jeweils einen Zuschauerrekord von insgesamt über 175.000 Besucherinnen und Besuchern.

Die Veranstaltungen im Überblick:

1LIVE OBERHAUSEN COMEDY-NACHT XXL

Dienstag, 15. Oktober 2024

Showbeginn: 20:00 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr)

Oberhausen / Rudolf Weber-ARENA

1LIVE OBERHAUSEN COMEDY-NACHT XXL

Mittwoch, 16. Oktober 2024

Showbeginn: 20:00 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr)

Oberhausen / Rudolf Weber-ARENA

1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL

Donnerstag, 17. Oktober 2024

Showbeginn: 20:00 Uhr (Einlass: 18:00 Uhr)

Köln / LANXESS arena

1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL

Freitag, 18. Oktober 2024 (AUSVERKAUFT)

Showbeginn: 20:00 Uhr (Einlass: 18:00 Uhr)

Köln / LANXESS arena

1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL

Samstag, 19. Oktober 2024 (AUSVERKAUFT)

Showbeginn: 19:15 Uhr (Einlass: 17:30 Uhr)

Köln / LANXESS arena

Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Das Publikum wird gebeten, sich aufgrund längerer Einlasszeiten frühzeitig zur jeweiligen Location zu begeben.

