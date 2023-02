WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR 2 überträgt Benefiz-Konzert der Toten Hosen

Köln (ots)

Am kommenden Freitag, den 24. Februar, überträgt WDR 2 das Benefiz-Konzert der Toten Hosen zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien ab 21:30 bis 23:30 Uhr live im Radio.

„Es ist uns ein großes Bedürfnis, dieses Engagement der Künstler zu unterstützen. Das katastrophale Erdbeben betrifft auch sehr viele Menschen hier in NRW, die Angehörige und Freunde in der Erdbebenregion haben. Und sie sollen wissen, dass wir an ihrer Seite stehen“, so Andrea Schafarczyk, WDR-Programmdirektorin für die Bereiche Nordrhein-Westfalen, Wissen und Kultur.

Die Toten Hosen hatten sich nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien spontan dazu entschlossen ein Benefiz-Konzert zu organisieren. „Wir sind tief berührt vom Leid der dortigen Bevölkerung und denken besonders an diejenigen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die um ihre Freunde und Verwandten in den betroffenen Gebieten bangen und trauern“, so die Toten Hosen.

Das Konzert im Düsseldorfer DOME war binnen 60 Sekunden ausverkauft – 10.500 Tickets zu jeweils 75 Euro. Laut Band gehen die gesamten Einnahmen nach Abzug der Produktionskosten an das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen e.V. und Medico International zur Unterstützung ihrer Arbeit in den Katastrophengebieten. Die Musiker verzichteten auf ihre Gage. Darüber hinaus wurde der Veranstaltungsort von der Stadt Düsseldorf kostenlos zur Verfügung gestellt und der Vorverkauf durch den Ticketanbieter Eventim kostenlos abgewickelt.

Das Benefiz-Konzert der Toten Hosen ist außer bei WDR 2 auch bei den ARD-Hörfunksendern Bremen Vier, hr3, MDR Jump, SWR3 und SR 1 zu hören.

Die ARD ruft zu Spenden für die Erdbebenopfer auf – über das gemeinsame Spendenkonto von „Bündnis Entwicklung Hilft“ und „Aktion Deutschland Hilft“:

„Bündnis Entwicklung Hilft“ und „Aktion Deutschland Hilft“

IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank

Stichwort: ARD/ Erdbeben Türkei und Syrien

www.spendenkonto-nothilfe.de

Die Toten Hosen rufen zu Spenden an folgende Hilfsorganisationen auf:

Ärzte ohne Grenzen

IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00

SWIFT-BIC: BFSWDE33XXX

Verwendungszweck: Drei Akkorde

Deutsches Rotes Kreuz e.V.

IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07

BIC: BFSWDE33XXX

Verwendungszweck: Drei Akkorde

Medico International e.V.

IBAN: DE69 4306 0967 1018 8350 02

BIC: GENODEM1GLS

Verwendungszweck: Drei Akkorde

