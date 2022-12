WDR Westdeutscher Rundfunk

Deutschlands wichtigster Musikpreis: 1LIVE Krone 2022: Countdown läuft, Live-Künstler:innen stehen fest, Nachhaltigkeit der Produktion im Fokus

Köln (ots)

Morgen ist es endlich so weit: Die 1LIVE Krone, Deutschlands wichtigster Musikpreis, kehrt zurück in die Jahrhunderthalle Bochum.

Neben der Verleihung der begehrten 1LIVE Krone in zehn Kategorien bringt die Show erneut hochkarätige Live-Acts auf die Bühne, ins Radio, TV und Netz – dort erweitert um zahlreiche Highlights on Demand.

Die letzten Aufbauarbeiten für die Veranstaltung laufen auf Hochtouren. Wie schon in 2019 legt 1LIVE dabei ein besonderes Augenmerk auf die Steigerung der Nachhaltigkeit.

Den musikalischen Auftakt macht die Newcomerin des Jahres: Nina Chuba ist mit ihrer Single „Wildberry Lillet“ im August an die Spitze der Single-Charts und zu Platin-Awards in Deutschland und Österreich sowie Gold in der Schweiz gestürmt. Nominiert für die 1LIVE Krone in den Kategorien „Bester Song“, „Bester Newcomer Act“ und „Bester HipHop / R&B Song“ (feat. Juju) performt Nina Chuba zum Start der 1LIVE Krone 2022 ihre Hits „Wildberry Lillet“ sowie „Ich hass dich“.

Bereits Anfang des Jahres brachte „I believe“ für KAMRAD den großen musikalischen Durchbruch. Der Musiker aus Velbert veröffentlichte als Tim Kamrad bereits seit 2018 Songs. Für 2022 hatte er sich einen Neuanfang mit neuem Namen vorgenommen. Zum gelungenen Abschluss dieses Jahres ist KAMRAD mit „I believe“ in der Kategorie „Bester Song“ für die 1LIVE Krone nominiert und wird den Hit live in der Show spielen.

Die charakterstarke, eingängliche Stimme von Nico Santos – nominiert als „Bester Künstler“ – und die herausragenden Produzenten-Qualitäten von Topic – nominiert für „Bester Dance Song“ – haben die beiden Künstler schon mehrfach zu sehr erfolgreichen Kollabs vereint.

Bei ihrem exklusiven, gemeinsamen 1LIVE Krone-Auftritt bringen sie mit ihren Songs „Home“ und „Like I Love You“ sowie „In Your Arms“, bei dem zusätzlich noch Robin Schulz und Paul van Dyk mitgewirkt haben, gleich drei Superhits der letzten Jahre live auf die Bühne.

Seit XOXO ist Casper aus der deutschen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Der vielseitige Rapper mit drei Multi-Platin Alben und bereits sieben 1LIVE Kronen ist in diesem Jahr in der Kategorie „Bester Live Act“ nominiert. Ob er auch 2022 die meisten Stimmen beim Voting bekommen hat, wird Casper schon wissen, wenn er mit „Alles war schön und nichts tat weh“ den musikalischen Schlusspunkt der 1LIVE Krone 2022 setzt.

1LIVE Krone 2022 auch mit popkulturellen Akzenten

Die 1LIVE Krone 2022 findet in unruhigen Zeiten statt, die auch die popkulturelle Landschaft aufwühlen. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine verursacht dort schier unvorstellbare Schäden, denen sich die junge Initiative „Repair together“ mit ihren Aufräum-Raves und weiteren Aktionen unverdrossen entgegenstellt und dafür mit dem Sonderpreis der 1LIVE Krone 2022 ausgezeichnet wird.

Seit langem schon brodelt insbesondere in der jungen Generation im Iran die Wut auf die Unterdrückung im eigenen Land. Seit dem Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini halten landesweit die massiven Proteste gegen das iranische Regime weiter an – trotz massiver Gewaltanwendung, Festnahmen und Todesurteilen gegen Protestierende. Die Vereinten Nationen haben das Vorgehen des Regimes bereits im September verurteilt, die EU beschloss Sanktionen gegen den Iran.

Zur Hymne der Protestbewegung im Iran ist in den vergangenen Wochen das Lied „Baraye“ geworden. Der Titel, der im Deutschen „für“ oder „wegen“ bedeutet, stammt nicht von einem einzelnen Songwriter: Der Text setzt sich aus zahlreichen Tweets zu einem Hashtag zusammen, unter dem Menschen die Gründe für ihre Beteiligung an den Protesten zum Ausdruck bringen – für mehr Freiheit und weniger Angst. Der junge und ambitionierte Sänger Shervin Hajipour hat diese Tweets zusammengefügt, vertont und eingesungen und den Song auf seine Instagram-Seite gestellt. Inzwischen wurde er millionenfach aufgerufen, Hajipour wurde wenige Tage nach der Veröffentlichung von Sicherheitskräften festgenommen.

Als Zeichen der Solidarität und Unterstützung wurde und wird „Baraye“ seitdem vielfach im Netz und öffentlich aufgeführt, u.a. von Coldplay, zusammen mit der iranischen Schauspielerin Golshifteh Farahani. Bei der 1LIVE Krone wird die deutsche Musikerin mit iranischen Wurzeln, MARYAM.fyi, den Titel gemeinsam mit Nico Santos live performen.

1LIVE Krone auf dem Weg zur nachhaltigen Veranstaltung

Mehr Nachhaltigkeit und die möglichen Wege dorthin sind für 1LIVE bereits seit mehreren Jahren ein wichtiges Thema. In der redaktionellen Arbeit stehen dabei Aufklärung, Information und Einordnung sowie konkrete Ansätze für die Hörer:innen und User:innen im Mittelpunkt.

Ein besonderes Augenmerk im Punkto Ressourcenschonung liegt auf Großveranstaltungen, so auch auf der 1LIVE Krone. Um den Status quo und die vorhandenen Potentiale zur Einsparung von Energie, zur Müllvermeidung und Effizienzsteigerung zu ermitteln, wurde bereits für die 1LIVE Krone 2019 eine detaillierte CO2-Bilanzierung erstellt.

Diese zeigte z. B., dass die Jahrhunderthalle Bochum als Veranstaltungs-location auch unter Nachhaltigkeitsaspekten positiv zu bewerten ist. Unter anderem durch die effiziente Beheizung über Fernwärme, die Photovoltaik-Anlage auf dem zugehörigen Parkhaus und den Bezug von 100 Prozent Ökostrom für den weiteren Bedarf.

Zudem wurde die Veranstaltungsplanung für die 1LIVE Krone 2022 intensiv überprüft und Anpassungen vorgenommen. Die Shuttle-Flotte für Künstler:innen und Gäste konnte so nahezu vollständig auf E-Fahrzeuge umgestellt werden, um den Verbrauch fossiler Energien zu senken.

Der Rote Teppich, über den die Stars zur Show schreiten, wird im Anschluss in NRW zu exklusiven Taschen upgecyclet – das reduziert den anfallenden Müll und lässt Neues entstehen.

Außerdem wird bei der 1LIVE Krone 2022 – mit Blick auf den geringeren Ressourceneinsatz bei der Herstellung – am Showtag ein fast ausnahmslos veganes Catering angeboten. Viele Künstler:innen bevorzugen das sowieso bereits auf ihren Tourneen.

Mit diesen Maßnahmen möchte 1LIVE den Impact der 1LIVE Krone kontinuierlich reduzieren, kreative Ideen für mehr Nachhaltigkeit im Veranstaltungsbereich beitragen und den Austausch über die Chancen und Herausforderungen auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Gesellschaft unterstützen.

1LIVE Krone 2022

Produktion 1LIVE / Westdeutscher Rundfunk

Venue Jahrhunderthalle Bochum

An der Jahrhunderthalle 1, 44793 Bochum

Termin Donnerstag, 8. Dezember 2022

Red Carpet ab 17 Uhr live in 1LIVE und auf 1live.de

Show 20.15 Uhr live im WDR Fernsehen,

in 1LIVE und auf 1live.de

Wdh. Freitag, 9.12, 1.20 Uhr, Das Erste

(in der Nacht zum Samstag)

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell