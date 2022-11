WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR-Programm zu '30 Jahre Arsch huh - wachsam bleiben!' am 10. November

Köln (ots)

30 Jahre nach der legendären 'Arsch huh“'Kundgebung auf dem Chlodwigplatz in Köln, die vor 100.000 Menschen stattfand, veranstaltet die AG Arsch huh am 10. November 2022 ein großes Konzert gegen Rassismus, Intoleranz und rechtes Gedankengut. Der WDR überträgt diese Veranstaltung in der Lanxess Arena ab 20.15 Uhr im WDR Fernsehen. Isabel Schayani kommentiert das Geschehen auf der Bühne für die WDR-Zuschauer:innen und schaltet direkt zu Beginn nach Leipzig, wo Wolfgang Niedecken mit BAP im Rahmen ihrer Tour den legendären Titelsong 'Arsch huh, Zäng ussenander' spielen.

Bei dem Konzert in Köln, bei dem zahlreiche namhafte Künstlerinnen und Künstler mitwirken, wird auch die iranische Popsängerin Sogand mit den 17.000 Menschen die Hymne „Baraye“ der iranischen Protestbewegung singen. Die Solidaritätsbekundung mit den Demonstrant:innen im Iran, die mit ihren Protesten nach der Ermordung von Jina Mahsa den Aufstand ausgelöst haben, wird von Stand-up Comedienne Negah Amiri und dem Friedenspreisträger Navid Kermani auf der Bühne präsentiert.

In einem Einspieler, der während der WDR-Übertragung gezeigt wird, erinnert sich Wolfgang Niedecken an den 9. November 1992: „Wir hatten keine Security, das muss man sich vorstellen. 100.000 Menschen und keinen einzigen Ordner, das hat funktioniert. Auch ein Zeichen, wie einig wir uns waren.“ Carolin Kebekus sagt in diesem Einspieler: „Ich glaube, man merkt, dass der Gedanke von ‚Arsch Huh‘, nämlich zu zeigen, dass wir mit einer breiten Künstlerfront eine ganz klare Haltung haben, wichtiger ist denn je.“

Das WDR Fernsehen überträgt Veranstaltung am 10. November 2022 ab 20.15 Uhr im WDR Fernsehen (Redaktion: Elke Thommessen). Das Konzert, bei dem viele namhafte Kölner Künstlerinnen und Künstler mitwirken, findet im Anschluss an die in Köln geplante Großdemonstration statt.

Die Veranstaltung wird am Samstag, 12. November 2022, um 23.15 im WDR Fernsehen in voller Länge wiederholt und ist in der ARD Mediathek abrufbar. Der WDR wird darüber hinaus aktuell im Radio, Fernsehen und online über die 30 Jahre „Arsch huh“ und die im Vorfeld des Konzerts geplante Großdemonstration berichten. WDR 4 sendet bereits am 9.11.2022 um 21 Uhr ein Gespräch mit Wolfgang Niedecken in der Sendung „WDR 4 Legenden“ zu „Arsch huh“ vor 30 Jahren.

