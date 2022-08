WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR verstetigt Berichterstattung aus der Ukraine

Andrea Beer und Vassili Golod werden ab September langfristig als Korrespondent:innen für die ARD-Berichterstattung aus der Ukraine verantwortlich sein. Damit verstetigt der WDR die Präsenz in der Region. Der Sender ist in der ARD für das Berichtsgebiet zuständig, das auch die Ukraine umfasst. Bisher war der WDR mit wechselnden Teams vor Ort. Vassili Golod berichtete in den vergangenen Monaten bereits mehrfach für einige Zeit aus der Ukraine. Andrea Beer ist seit Mai in der Ukraine tätig. Jetzt bilden sie ein festes Team, welches weiterhin durch wechselnde Kolleg:innen unterstützt wird.

Andrea Beer, Jahrgang 1965, studierte Russisch, Englisch und Deutsch in Tübingen, Moskau und Ljubljana. Sie war Stipendiatin der Robert Bosch Stiftung in der Slowakei. Danach für den Bayerischen Rundfunk und die OSZE im Berichtsgebiet unterwegs. Wechsel zum SWR. Vertretungen als Korrespondentin in Wien, Moskau und Berlin. Von Oktober 2016 bis 2021 war sie Korrespondentin im ARD Studio Südosteuropa in Wien. Anschließend wechselte sie als Korrespondentin ins ARD Studio Moskau.

Vassili Golod wurde 1993 in Charkiw geboren. Studium der Politikwissenschaft und Geschichte in Göttingen und Aberystwyth. Programmvolontariat beim WDR mit Stationen u.a. in Brüssel, Berlin und Moskau. Er arbeitete als Redakteur und Reporter im WDR Newsroom, berichtete für die ARD aus London und Moskau und ist Host des Podcasts 'Machiavelli – Rap & Politik'.

