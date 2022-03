WDR Westdeutscher Rundfunk

Neue Audio-Angebote mit der Maus: Premiere für „MausLive“

Die Maus bekommt Zuwachs im Radio: Am 4. April 2022 startet die erste regelmäßige Live-Sendung der Maus. „MausLive“ ist sechs Mal pro Woche um 19.04 Uhr bei WDR 5 und als Podcast in der ARD Audiothek zu hören. Damit erweitert der WDR das Audioangebot mit der Maus um eine Sendung, in der ältere Schulkinder das Programm aktiv mitgestalten können. „MausLive“ löst WDR 5 KiRaKa ab.

Brigitta Mühlenbeck, WDR-Programmbereichsleiterin Kinder und Familie: „Die ‚Maus zum Hören‘ war vor zwei Jahren ein Meilenstein in der Geschichte der Maus. Mit ‚MausLive‘ bauen wir den Audiobereich für Kinder weiter aus und schaffen mehr Raum für Aktualität, Unmittelbarkeit und Interaktion, immer auf Augenhöhe mit den Kindern.“

Im Mittelpunkt des Live-Kinderradios steht die Lebenswelt der Acht- bis Zwölfjährigen: Es geht darum, wie sie die Welt sehen, was sie mögen und interessiert, was sie antreibt und welche Fragen sie beschäftigen. Das Moderator:innen-Team vermittelt auch kindgerecht aktuelle Informationen, etwa über den Krieg in der Ukraine oder die Pandemie. Vielfältige und aktuelle Musik rundet das Programm zum Mitmachen ab. In der ersten Sendung am 4. April geht es um das Thema „Veränderungen“.

„MausZoom“

Fester Bestandteil der Sendung ist der „MausZoom“, der Nachrichten für Kinder einfach und hintergründig aufbereitet. Wie der Zoom einer Kamera nähert sich der Autor / die Autorin einer ganz speziellen Kinderfrage und nimmt ein Nachrichtenthema genauer unter die Lupe.

„MausKlasse“

Jede Woche werden Kinder bei der Schulaktion zur „MausKlasse“. Die Redaktion besucht eine 4. oder 5. Klasse in Nordrhein-Westfalen und macht mit den Kindern Programm: So können sie zum Beispiel etwas über „Fake News“ lernen und selbst Nachrichten oder Reportagen in der Umgebung der Schule produzieren. Die „MausKlasse“ löst „KiRaKa kommt!“ ab und wird um einige kreative Elemente erweitert, wie zum Beispiel das Verfassen fiktionaler Geschichten.

Die Maus in der ARD Audiothek – Überblick

Mit dem Start von „MausLive“ kann man die gesamte Audio-Welt der Maus im Kinderbereich der ARD Audiothek in einer extra eingerichteten Rubrik finden – von „Gute Nacht mit der Maus“ für Vorschüler:innen über „Die Sendung mit der Maus zum Hören“ bis zu „MausLive“ für die Acht- bis Zwölfjährigen.

„MausLive“

Live-Sendung, Montag bis Freitag und Sonntag, ab 19.04 Uhr.

Für Acht- bis Zwölfährige.

Mit Marianna Deinyan, Johannes Döbbelt, Elke Hofmann, Paulus Müller, Christian Schmitt und Sarah Ziegler.

„Die Maus zum Hören“

Podcast (täglich eine Stunde) und linear auf dem 24-Stunden-Kanal „DieMaus“ auf DAB.

Für Fünf- bis Zehnjährige.

Mit Nina Heuser und André Gatzke.

„Gute Nacht mit der Maus“

Podcast, täglich 25 Minuten.

Für Vorschul- und jüngere Grundschulkinder.

„MausHörspiel“

Podcast mit vielfältigen WDR-Hörspielen und kurzen Hör-Geschichten

Für Sechs- bis Zehnjährige.

Über Die Maus

Die Lach- und Sachgeschichten der „Sendung mit der Maus“ wurden erstmals am 7. März 1971 im Fernsehen ausgestrahlt. Die Sendung erhielt zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen. Mit dem täglichen Vorschulprogramm „Die Sendung mit dem Elefanten“ (seit 2007), der Samstagabendshow „Frag doch mal die Maus“ (seit 2006), „Die Sendung mit der Maus zum Hören“ (seit 2019) und „MausLive“ (2022), der Rubrik „Frag doch mal die Maus“ bei WDR 2, mit den Kanälen @DieMaus bei YouTube, Instagram, Facebook und Twitter entwickelt der WDR das 360 Grad-Angebot kontinuierlich weiter.

Die Angebote der Maus sind auf die-maus.de verlinkt und in den Social Media-Kanälen @DieMaus zu finden.

