Neuer Doku-Podcast: „Deso - Der Rapper, der zum IS ging”

Vor rund zehn Jahren entschließt sich der Berliner Ex-Rapper Deso Dogg alias Denis Cuspert alles hinter sich zu lassen und in den Dschihad zu ziehen. In der sechsteiligen Podcast-Serie Deso - Der Rapper, der zum IS ging ist Host Azadê Peşmen mit einem Team aus Journalist:innen auf Spurensuche im Umfeld eines Mannes, der zu den bekanntesten IS-Terroristen Deutschlands zählt. Wer war dieser Mensch mit den vielen Namen? Wie kam es dazu, dass er sich radikalisiert hat? Und was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Die ersten zwei Folgen sind ab Donnerstag, 24. März 2022, auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Ein Muss für alle Rap-Fans und True Crime-Liebhaber:innen.

Der Podcast erzählt eine packende Geschichte, die in den 90er Jahren in Berlin-Kreuzberg beginnt und 2018 im Bombenhagel der Anti-IS-Koalition in Syrien endet. Azadê Peşmen nimmt die Hörer:innen mit in die Berliner Rapwelt der Nuller Jahre, in das private Umfeld von Denis Cuspert und in die islamistische Szene Deutschlands. In sechs Folgen geht es um die Frage: Was ist im Leben von Denis Cuspert passiert, dass er erst Musik zur Sünde erklärt und sich dann einem Leben als Propagandist für eine Terrororganisation verschreibt?

Um Antworten zu finden, trifft Azadê Peşmen ehemalige Wegbegleiter:innen, Rap-Kolleg:innen und Expert:innen. Zu Wort kommen unter anderem die Rapper Kalusha und Manuellsen, die Szenekenner Marcus Staiger und Tobias Kargoll, der ehemalige salafistische Prediger Abdul Adhim Kamouss, die Extremismusexpertin Claudia Dantschke und der Investigativjournalist Florian Flade. Sie alle haben Denis Cusperts Weg in die Radikalität aus nächster Nähe verfolgt. Noch näher dran war vermutlich nur einer: Jermaine Cuspert, der Bruder von Denis. Er bricht für den Podcast erstmals sein Schweigen und steuert seine sehr persönliche Perspektive auf die Wandlung seines Bruders vom Gangstarapper zum IS-Terroristen bei.

Denis Cuspert ist nicht der einzige Deutsche, der sich dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen hat. Dennoch sticht seine Radikalisierungsgeschichte heraus: Sie hat sich nicht im Verborgenen abgespielt, sondern mitten im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Der Podcast erzählt deshalb nicht nur nach, sondern macht mithilfe von eindrücklichem Archivmaterial die verschiedenen Phasen und Stationen erlebbar. Denis Cusperts Geschichte ist die eines Ausgegrenzten, der sich auf der Suche nach Anschluss und Anerkennung immer weiter von der deutschen Gesellschaft und ihren Werten entfremdet, bis er sie schließlich mit Terror bekämpft. Hätte seine Geschichte auch anders ausgehen können? Und können wir als Gesellschaft etwas daraus lernen?

Die erste Folge widmet sich mit den musikalischen Anfängen von Denis Cuspert und seinem Streben nach Erfolg. Sie zeichnet ein Bild vom Rapper Deso Dogg – wer war er als Musiker? Wie ging er mit Hindernissen auf seinem Weg um?

Die ersten beiden Folgen erscheinen ab Donnerstag, 24. März 2022. Alle weiteren dann jeweils wöchentlich - immer donnerstags um 00:00 Uhr.

