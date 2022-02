WDR Westdeutscher Rundfunk

Anna Schudt verabschiedet sich vom „Tatort“ aus Dortmund

Anna Schudt war am Sonntag (20.2.2022) in „Liebe mich“ zum letzten Mal als Kommissarin Martina Bönisch im Dortmunder „Tatort“ zu sehen. Nach mehr als zehn Jahren und insgesamt 22 Einsätzen verabschiedet sie sich vom Ermittler-Team aus dem Ruhrgebiet und den Zuschauerinnen und Zuschauern. In ihrer Rolle als Martina Bönisch war Anna Schudt seit dem ersten Fall im Jahr 2012 fester Bestandteil des vierköpfigen „Tatort“-Teams aus Dortmund. Ihr letzter Fall „Liebe mich“ ist in der ARD Mediathek zu sehen.

Anna Schudt: „Abschied vom Dortmunder Tatort zu nehmen, ist mir sehr schwer gefallen. Denn im Gegensatz zum häufig angespannten Arbeitsklima in der Dortmunder Mordkommission fühlt sich jeder Dreh fast wie ein vertrautes Familientreffen an. Martina Bönisch zu spielen hat in den letzten zehn Jahren einen großen Platz in meinem Herzen eingenommen. Aber ich finde, dass es nach den 22 intensiven Einsätzen der toughen Kommissarin mit all ihren Stärken und Schwächen nun an der Zeit ist, Lebewohl zu sagen. Für mich entsteht damit Raum für Neues, auf das ich mich sehr freue. Ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass ich Teil dieses wunderbaren Teams sein durfte. Wie es mit Faber ohne Bönisch und dem Dortmunder Team weiter geht, werde ich von nun an gespannt als Zuschauerin verfolgen.“

Bickel: „Wir verabschieden sie schweren Herzens aber in großer Verbundenheit“

Alexander Bickel, Leiter des WDR-Programmbereichs Fiktion: „In der eher selten behaglichen und eigentlich nie bequemen Welt des Tatort Dortmund verkörpert Anna Schudt mit ihrer Martina Bönisch so etwas wie das Versprechen, dass sich am Ende Verbrechen nicht lohnt, wohl aber Anständigkeit. Dass es ein Unterschied ist, ob man den Job für seinen Gehaltszettel macht oder aus Überzeugung. Überzeugung, wenn sie aus tiefstem und reinstem Herzen kommt, ist in der Polizeiarbeit ein scharfes Schwert, aber eines mit zwei Schneiden – das hat Anna Schudt uns mit dieser Kommissarin immer wieder vor Augen geführt; damit ist und bleibt sie untrennbar mit dieser Reihe verbunden. Nicht zuletzt als Bindeglied und positiv treibende Kraft im Team, auch jenseits der 90 Minuten Tatort. Für die Kreativität und Energie, die sie dem Team gegeben hat und für die vielen Stunden berührender, hochspannender und vor allem hoch authentischer Krimi-Unterhaltung, die sie uns allen geschenkt hat, schulden wir ihr größten Dank und Anerkennung. Wir verabschieden sie schweren Herzens aber in großer Verbundenheit.“

Martina Bönisch ist eine toughe Frau. Ihr Job als stellvertretende Leiterin der Kripo Dortmund verlangt ihr einiges an Härte ab. Trotzdem ist sie einfühlsam. Mit ihrer analytischen und pragmatischen Art gelingt es ihr meist, die Ruhe zu bewahren und das Team zusammen zu halten. Keine leichte Aufgabe im Zusammenspiel mit ihrem Vorgesetzten, dem zynischen und eigenwilligen Hauptkommissar Faber. Ihr Privatleben gibt Martina Bönisch nur wenig Halt. Schon länger lebt sie getrennt von ihrem Mann und ihren zwei Söhnen. Immer wieder stürzt sie sich in Affären und One-Night-Stands.

Mit „Alter Ego“ feierte das Dortmunder „Tatort“-Team am 23. September 2012 seine TV-Premiere. Besonders beim „Tatort“ aus Dortmund ist die horizontale Erzählweise. Geschichten können hier auch über mehrere Episoden weitererzählt werden. Zum Team des Dortmunder „Tatorts“ zählen neben Martina Bönisch auch Hauptkommissar Peter Faber (Jörg Hartmann), Kommissar Jan Pawlak (Rick Okon) und Kommissarin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger).

