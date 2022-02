WDR Westdeutscher Rundfunk

(Zum 17. Februar 2022)

Heinrich Breloer wird 80 - Buhrow: „Mit welcher Energie und Neugier er seine Arbeit betreibt, beeindruckt immer wieder“

Der renommierte Autor und Regisseur Heinrich Breloer hat das Filmgenre Doku-Drama maßgeblich konzipiert und etabliert und wurde dafür wie kaum ein anderer deutscher Filmemacher mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet: Am 17. Februar 2022 wird er 80 Jahre alt. Über vierzig Jahre lang währt die Zusammenarbeit zwischen dem Westdeutschen Rundfunks und ihm.

WDR-Intendant Tom Buhrow: „Heinrich Breloer hat die deutsche Film- und Fernsehlandschaft nachhaltig geprägt. Mit welcher Energie und Neugier er seine Arbeit nach wie vor betreibt, das beeindruckt mich immer wieder. Bereits als junger Autor hat er das Genre des Doku-Dramas erfunden und immer weiter entwickelt – von Anfang an war der Westdeutsche Rundfunk dabei an seiner Seite. Der enorme Erfolg seiner Werke sowohl beim Publikum als auch bei den Kritiker:innen war und ist überaus bemerkenswert. Grund genug für uns, seinen Geburtstag mit einer ganzen Reihe von Breloer-Programmschätzen im WDR Fernsehen und in der ARD Mediathek zu feiern. Herzlichen Glückwunsch zum 80. !“

Das WDR Fernsehen zeigt an seinem Geburtstag den Zweiteiler „Todesspiel“ aus (17. Februar, ab 23.30 Uhr). Außerdem sind pünktlich zum 17. Februar 2022 die Online-Premieren von „Todesspiel“, „Die Manns – ein Jahrhundertroman“ und „Buddenbrooks“ in der ARD Mediathek geplant.

Am Samstag, 19. Februar 2022, widmet ihm das WDR Fernsehen einen ganzen Abend und die Nacht. Den Auftakt macht der Dreiteiler „Die Manns – Ein Jahrhundertroman“ (ab 20.15 Uhr). Im Anschluss wird ein Interview mit Heinrich Breloer aus der Reihe „WDR Geschichte(n)“, das WDR-Redakteur Klaus Michael Heinz im Jahr 2020 mit ihm führte, gezeigt und danach der Zweiteiler „Brecht“.

