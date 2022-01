WDR Westdeutscher Rundfunk

'Ohjaaa! Der Sextalk': Gespräche über Sex und handfeste Tipps

Köln (ots)

Über Sex reden? Ohjaaa! Im neuen Talk-Format des WDR 'Ohjaaa! Der Sextalk' führen die Moderator:innen Annabell Neuhof und Yared Dibaba mit ihren Gästen Gespräche über Sex, die Spaß machen und von denen alle etwas haben.

In der ersten Folge geht es um Selbstbefriedigung, auch Solosex genannt. Mit ihren Gästen Gianna Bacio, Lars Tönsfeuerborn und Nadine Primo sprechen die Moderator:innen über die intimsten Bereiche ihres Sexlebens und geben handfeste Tipps und Tricks zum Nach- und Mitmachen.

Die Sexualpädagogin Gianna Bacio klärt auf TikTok Millionen Jugendliche auf und hat ein Buch über weibliche Masturbation geschrieben. In der Sendung demonstriert sie am Modell, wie der Solosex für alle Menschen mit Vulva schöner werden kann.

Lars Tönsfeuerborn spricht in seinem Podcast 'Schwanz & Ehrlich' über schwulen Sex. In 'Ohjaaa! Der Sextalk' berichtet der Gewinner der ersten Staffel 'Prince Charming' und ehemalige Dschungelcamp-Kandidat von seinen schönsten Erlebnissen, aber auch von Pannen.

Autorin Nadine Primo liegt das Erforschen der weiblichen Lust am Herzen und das damit einhergehende Empowerment von Personen mit Vulva. Sie spricht darüber, wie Solosex dieses Ziel erreichbarer macht.

In einer Videobotschaft gibt der Blogger Martin Rheinländer Solosex-Tipps für Menschen mit Penis.

Annabell Neuhof und Yared Dibaba haben bereits das WDR Magazin 'Ohjaaa! – Sex lieben' moderiert. In WDR 2 gibt es außerdem den gleichnamigen Podcast mit 26 Folgen.

'Ohjaaa! Der Sextalk' ist ab 28. Januar in der ARD Mediathek abrufbar. Im WDR Fernsehen wird er am 28.1. um 23:30 Uhr im Anschluss an den 'Kölner Treff' zu sehen sein. In der ARD Mediathek kann man auch alle sieben Folgen von 'Ohjaaa! – Sex lieben' ansehen.

