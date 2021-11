WDR Westdeutscher Rundfunk

Neu WDR statt ONE: Adventszeit mit der Maus und viel Licht: Zum Auftakt erklärt Ralph Caspers in einer Sachgeschichte die XXL-Maus-Illumination

In der Adventszeit sorgt „Die Sendung mit der Maus“ für viel Licht: Vier Wochen lang stehen Kerzen, Lampen, LEDs und Laser im Mittelpunkt der Lach- und Sachgeschichten. Zum Auftakt verrät Ralph Caspers am 1. Advent (Sonntag, 28. November 2021) in einer Sachgeschichte, wie Animationen mit Maus, Ente und Elefant auf das 12 Stockwerke hohe WDR-Archivhaus mitten in der Kölner Innenstadt projiziert wurden.

Zum Abschluss des Maus-Jubiläumsjahres gab es dort Anfang Oktober ganz großes Maus-Kino: Auf der mehr als 2.000 Quadratmeter großen Fassade liefen einen ganzen Abend lang Maus-Spots, die genau auf das Haus passten.

„Die Sendung mit der Maus“ am 1. Adventssonntag

(28. November, Das Erste, 9.25 Uhr; KiKA: 11.30 Uhr und in der ARD Mediathek)

Ralph Caspers beantwortet die Frage: Wie kommt die Maus für eine XXL-Illumination aufs Haus? Charlie und Lola machen im Dunkeln das Licht an, Laura Kampf findet heraus, wie das Smarthaus hilft, Feuer zu löschen und Hein Blöd lüftet das Geheimnis des Kühlschranklichtes.

„Die Sendung mit der Maus“ am 2. Adventssonntag

(5. Dezember, Das Erste, 8.25 Uhr; KiKA: 11.30 Uhr und in der ARD Mediathek) Christoph Biemann will wissen, warum LED-Lämpchen so wenig Strom verbrauchen, und André Gatzke malt den blauen Elefanten aus Licht.

„Die Sendung mit der Maus“ am 3. Adventssonntag

(12. Dezember, Das Erste: 8.25 Uhr; KiKA: 11.30 Uhr und in der ARD Mediathek)

Wie stark ein Laser ist, das schaut sich Clarissa Corrêa Da Silva in einer Fabrik ganz genau an: Mit diesem besonderen Licht lässt sich sogar eine Maus in einen Streichholzkopf zeichnen.

„Die Sendung mit der Maus“ am 4. Adventssonntag

(19. Dezember, Das Erste: 9.30 Uhr; KiKA: 11.30 Uhr und in der ARD Mediathek)

Armin Maiwald findet heraus, wie eine Kerze herunterbrennt und wohin das Wachs verschwindet. Wie die Kerzen hoch oben an den Kronleuchtern im Saal angezündet werden, das zeigt Ralph Caspers auf Burg Hohenzollern.

