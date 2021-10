WDR Westdeutscher Rundfunk

Exklusive WDR-Studie: So könnte die Generation Alpha im Jahr 2035 Medien nutzen

Köln (ots)

Der WDR bereitet sich schon jetzt auf die zukünftige Mediennutzung der jüngsten 'Digital Natives' vor: die Generation Alpha. Eine Vorstellung, wie sich die ab 2010 Geborenen als junge Erwachsene durch die (digitale) Welt bewegen werden, liefert der aktuelle Zukunftsreport des WDR Innovation Hub. Innovationsmanagerin Vanessa Beule stellt ihn bei den Medientagen München am 27. Oktober erstmals vor.

'Mit dem Zukunftsreport ‚Generation Alpha‘ werfen wir einen Blick in die Lebenswelten unserer Nutzer:innen der Zukunft,' erläutert Vanessa Beule. 'Wir haben die drei Future Personas Alice, Baram und Leonie entwickelt, die wir einen Tag lang durch ihren Alltag im Jahr 2035 begleiten. Der Report zeigt auf, wie die Mediennutzung der Zukunft aussehen könnte und was der WDR tun kann, um in dieser Zukunft relevant zu bleiben.'

In dieser Welt der fiktiven 'Alphas' im Jahr 2035 ist der Fernsehapparat Geschichte, das Handy auch. Dafür haben die drei 'Alphas' alle einen persönlichen 'Assistenten', der sie mithilfe künstlicher Intelligenz im Alltag begleitet: Mal weckt er sie oder erinnert an die Abfahrtzeiten des 'Movers' – dem Bus der Zukunft. Dann macht er auf die gesammelten Gesundheitspunkte und geplante Sportaktivitäten aufmerksam. Er spielt die Lieblingsserien ab, liefert News, läutet die Schlafenszeit ein und kann auch alle Geräte und sich selbst ausschalten.

Die 'Alphas' der Zukunft nutzen unterschiedliche Endgeräte. Leonie bevorzugt die 'SmartWrist' (eine Weiterentwicklung der SmartWatch) als Arbeitsgerät oder auch um ihren Kontostand zu prüfen. Die anderen nutzen 'In Ears' für Nachrichten, Musik und Alice nimmt mit ihnen auch selbst Geräusche auf. Baram hält Alltagereignisse mit seinen 'Eye Glasses' live fest und streamt sie direkt an Freunde und Follower.

Gleichzeitig bewegen sich die drei 'Alphas'– die auf Grundlage von Persona- und Trendforschung entwickelt wurden – in unterschiedlichen Lebenswelten. Sie repräsentieren Charaktere mit unterschiedlichen Geschlechtern, Berufen, Werten, Konsumgewohnheiten und Bildungsstand.

Einen ausführlichen Artikel zur Zukunftsvision der 'Drei Alphas im Jahr 2035' und dem Stand der Forschung gibt es hier:

https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/unternehmen/medien-generation-alpha-100.html

Alle Ergebnisse des aktuellen Zukunftsreports gibt es unter: https://zukunft.wdr.de/

Das Panel bei den Medientagen München:

Mittwoch, 27. Oktober von 16.40 - 17.10 Uhr: 'Mindset versus Demographie: Was bestimmt die Zielgruppe von morgen?' Vanessa Beule, Innovationsmanagerin beim WDR Innovation Hub, stellt den Zukunftsreport zu 'Generation Alpha' vor und diskutiert im Anschluss mit dem Model Günther Krabbenhöft und Tobias Schiwek, CEO von 'We Are Era'. Moderatorin ist Svenja Teichmann, Geschäftsführerin bei crowdmedia.

Das Panel wird live über den Conference-Stream 2 ǀ Planetarium aus München übertragen. Interessenten erhalten Tickets und Zugang zu den Live-Streams unter: https://medientage.de/

Die diesjährigen Medientage München stehen unter dem Motto 'New Perspectives' und finden erstmals als Hybrid-Event statt.

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell