Zur Zukunft der Medien – der WDR auf den Medientagen München

Bei der größten Medienkonferenz Europas, die vom 25. bis 29. Oktober in München stattfindet, ist der WDR vielfältig vertreten: Programmdirektorin Valerie Weber spricht auf den Medientagen München über die Zukunft des Radios. Georgine Kellermann, Leiterin des WDR Studios Essen, diskutiert über die Sichtbarkeit von Transgender und Queerness in den deutschen Medien. Der WDR Innovation Hub ist mit gleich drei Zukunftsthemen vor Ort. Und Tom Buhrow gibt als ARD-Vorsitzender ein Interview zum ARD-Zukunftsdialog.

Den Anfang macht Christina Schamp vom WDR Innovation Hub in der Vortragsrunde 'What’s New – Ideen für die Audiowelt der Zukunft.' In einer Live-Demo lässt sie die synthetische Stimme von WDR 2-Moderatorin Steffi Neu Sportschau-Meldungen sprechen und reicht im Anschluss weiter an Kooperationspartner Julian Rudolph von Microsoft Deutschland, der die Technik hinter dem Audio-Prototyp erläutert.

Lisa Zauner, Projektleiterin des WDR Innovation Hub und Mitglied des Netzwerks der ARD-Speaker:innen für Digitalthemen, diskutiert mit Manuela Baldauf, Leiterin Digitale Entwicklung und Social Media beim Bayerischen Rundfunk und Vanessa Wormer, Leiterin des SWR X Lab beim Panel 'Zwischen Lab und Change: Innovationsarbeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk' darüber wie die Innovationsarbeit in den unterschiedlichen Einheiten der ARD abläuft und wie innovatives Denken verankert werden kann und wo es dann hin und wieder auch mal kracht.

Valerie Weber, WDR-Programmdirektorin NRW, Wissen und Kultur spricht in 'Ist das Lineare noch zu retten?' über die Audio-Trends der nächsten zehn Jahre und welche Zukunftsideen sich für das lineare Massenmedium Radio daraus ableiten lassen.

Zu Beginn des Panels 'Mindset versus Demographie: Was bestimmt die Zielgruppe von morgen?' stellt Vanessa Beule vom WDR Innovation Hub erstmals den aktuellen Zukunftsreport zur 'Generation Alpha' vor und diskutiert im Anschluss mit dem Model Günther Krabbenhöft sowie Tobias Schiwek, CEO von 'We Are Era' darüber, ob in einer immer diverser werdenden Gesellschaft das Alter noch ein sinnvoller Parameter ist.

Georgine Kellermann, Leiterin des WDR Studios Essen, trifft auf Schauspieler:in Oska Melina Borcherding und Moderatorin Boussa Thiam und spricht mit ihnen in 'Trans*media: Die Sichtbarkeit von Transgender und Queerness in den deutschen Medien' darüber, was getan werden kann, um die Repräsentation von trans* und queeren Menschen vor und hinter der Kamera zu verbessern.

Die WDR-Panels im Überblick:

Mittwoch, 27. Oktober von 13.40 - 14.10 Uhr: 'What’s New – Ideen für die Audiowelt der Zukunft'

Link: https://medientage.de/workshop_item/whats-new-ideen-fuer-die-audiowelt-der-zukunft-innovation-pitch/

Mittwoch 27. Oktober von 14.55 - 15.25 Uhr: 'Zwischen Lab und Change: Innovationsarbeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk'

Link: https://medientage.de/workshop_item/zwischen-lab-und-change/

Mittwoch, 27. Oktober von 16.05 - 16.35 Uhr: 'Ist das Lineare noch zu retten?'

Link: https://medientage.de/workshop_item/ist-das-lineare-noch-zu-retten/

Mittwoch, 27. Oktober von 16.40 - 17.10 Uhr: 'Mindset versus Demographie: Was bestimmt die Zielgruppe von morgen?'

Link: https://medientage.de/workshop_item/mindset-vs-demographie/

Donnerstag, 28. Oktober von 15.20 - 15.50 Uhr: 'Trans*media: Die Sichtbarkeit von Transgender und Queerness in den deutschen Medien'

Link: https://medientage.de/workshop_item/transmedia/

Donnerstag, 28. Oktober von 17.10 - 17.30 Uhr: 'ARD-Vorsitzender Tom Buhrow im Interview'

Link: https://medientage.de/workshop_item/ard-vorsitzender-tom-buhrow-im-interview/

Die Medientage München stehen in diesem Jahr unter dem Motto 'New Perspectives'. Interessenten erhalten Tickets und Zugang zu den Live-Streams unter: https://medientage.de/

