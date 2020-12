WDR Westdeutscher Rundfunk

Dieses Jahr ist alles anders - auch an den Festtagen. Große Feiern fallen aus. Weihnachten und Silvester spielen sich vor allem in den eigenen vier Wänden ab. Aber: Für gute Unterhaltung ist gesorgt: Der WDR bietet auf all seinen Kanälen ein vielfältiges und attraktives Programm rund um die Weihnachtszeit - mit Musik, Reportagen aus der Region und echten Spielfilm-Klassikern. Das hier sind einige der Highlights:

Die WDR-Winterkampagne "von Herzen":

Zur Weihnachtszeit 2020 steht das Programm des WDR auf allen Kanälen unter dem Motto "von Herzen". Im Rahmen dieser Winterkampagne gibt es in vielen Sendungen tolle Aktionen, hilfreiche Tipps rund ums Fest und stimmungsvolle Unterhaltung.

TV-HIGHLIGHTS

Der große NRW-Jahresrückblick I 18.12.2020, 20.15 - 21.00 Uhr I WDR Fernsehen

Wiederholung am 26.12.2020, 18.00 - 18.45 Uhr I WDR Fernsehen

Die Redaktion Heimatflimmern schaut in den Rückspiegel und präsentiert den großen NRW-Jahresrückblick. Lockdown, Hamsterkäufe und Geisterspiele in den Stadien - aber nicht nur die Auswirkungen von Corona bewegten die Menschen in der Region. Der NRW-Jahresrückblick zeigt außerdem, was das Jahr 2020 noch an berührenden, skandalösen und auch skurrilen Geschichten und Ereignissen bereithielt.

Lokalzeit unterwegs: Wir sind Weihnachten I 18.12.2020, 21.00 - 21.45 Uhr I WDR Fernsehen

Noch nicht in Weihnachtsstimmung!? "Lokalzeit unterwegs - Wir sind Weihnachten" will das ändern! Moderatorin Sandra Quellmann bringt den Menschen im Dortmunder Althoff-Block Weihnachten quasi direkt vor die Türe: mit einer Feuer-Show und Artisten des Zirkus Travados und mit Guildo Horn, der mit der Nachbarschaft gemeinsam Weihnachtslieder singt. Außerdem gibt es rührende Weihnachtsgeschichten aus ganz NRW und eine Antwort auf die Frage: Welche Zutaten kommen in NRWs heißesten Stollen?

NRW feiert Advent: Live-Konzert aus der Marienbasilika in Kevelaer I 19.12.2020, 20.15 - 21.45 Uhr I WDR Fernsehen

Wiederholung: 25.12.2020, 20.04 Uhr - 22.00 Uhr I WDR 3

Stimmungsvolle Arien, festliche Orchesterwerke und besinnliche Weihnachtslieder - mit einer Live-Übertragung aus dem herrlichen Ambiente der Marienbasilika in Kevelaer stimmt das WDR-Rundfunkorchester die Fernsehzuschauer auf den vierten Advent ein. Als Solisten sind u.a. die Sopranistin Golda Schultz und der Tenor Klaus Florian zu hören. Moderiert wird das Konzert von Susanne Wieseler.

Westart - Lieferservice I Reportage I 19.12.2020, 18.15 - 18.45 Uhr I WDR Fernsehen

Im Dezember brachte der Westart - Lieferservice den Menschen Kunst und Kultur vor die Haustüre, in den Garten, den Innenhof oder auch ins Treppenhaus. Egal ob Live-Musik, Kabarett, Lesungen oder Tanz-Performances, alles wurde frei Haus geliefert. Jetzt zieht der WDR Bilanz - und zeigt, wie der Lieferservice angekommen ist.

Liebe ist wie wildes Wasser - Ein Film von Jörg Maas I 20.12.2020, 11.00 - 11.15 Uhr I WDR Fernsehen

Eine Musik-Doku mit ungewöhnlicher Thematik. Der Film erzählt wie der Produzent Martin Bechler für das Stück "Die Rose" des Musikers und Kabarettisten Rainald Grebe den Bergmannschor MGV "Harmonie Zeche Victoria Lünen e.V." aufzeichnet. Coronabedingt konnte er die Stimmen nur einzeln aufnehmen. Begleitet von einer Kamera entstand so eine einzigartige Musikdokumentation.

Der beste Chor im Westen - Das Weihnachts-Special | 23.12.2020, 20.15 - 21.45 Uhr | WDR Fernsehen

Weihnachten ohne Chöre - nicht vorstellbar. Aber im Corona-Jahr sind Live-Auftritte von Chören nicht erlaubt. Deshalb schaut Sabine Heinrich - zusammen mit den Jury-Mitgliedern Jane Comerford, Rolf Schmitz-Malburg und Giovanni Zarrella - auf die großen Momente aus "Der beste Chor im Westen" zurück. Seit 2016 läutet der Wettbewerb die Weihnachtszeit im WDR ein.

Familienfilme und Film-Klassiker ab dem 21.12.2020 I WDR Fernsehen

Mit einem bunten Angebot an Filmen für die ganze Familie und mit einer Reihe von charmanten Filmklassikern bietet der WDR gute Unterhaltung an den Tagen rund Weihnachten . Darunter auch der in der Weihnachtszeit fast schon unverzichtbar gewordene Märchenkultfilm "Drei Nüsse für Aschenbrödel" am 24.12.um 20.15 Uhr. Und unter den vielen Filmschätzen am 27.12.2020 ist Billy Wilders Komödie "Manche mögen's heiß" (21.45 Uhr).

Unsere wunderbaren Jahre I 26.12.20, 27.12.20 & 28.12.20, jeweils 20.15 - 21.45 Uhr I WDR Fernsehen

Der historische Dreiteiler erzählt die Geschichte einer Unternehmer-Familie im Nachkriegs-Deutschland. Ein spannendes wie auch gefühlvolles Gesellschaftspanorama von der Währungsreform bis in die Wirtschaftswunderzeit.

100 Silvester-Kracher - Die Countdown-Show I 31.12.2020, 20.15 - 23.55 Uhr I WDR Fernsehen

Hundertmal gute Laune frei Haus für den ausgelassenen Silvesterspaß im eigenen Wohnzimmer. Fünfzig vergnügliche Sketch-Klassiker von Loriot bis Otto und fünfzig erstklassige Party-Hits wie "Night Fever", "Dancing Queen", "Major Tom" und "Auf uns". Nur lachen und tanzen muss man selber.

Silvester am Kölner Dom I 31.12.2020, 23.55 - 00.10 Uhr I WDR Fernsehen

Normalerweise wird zu Silvester am Kölner Dom eine große Party gefeiert. In diesem Jahr ist natürlich alles anders: Das übliche Feuerwerk und Menschenansammlungen sind verboten. WDR-Reporter sind live vor Ort und zeigen, wie es dort unter diesen Vorzeichen zum Jahreswechsel aussieht.

ONLINE-HIGHLIGHTS

Sing mit! digital: Weihnachtsoratorium - Livestream I 21.12.2020, ab 19 Uhr Livestream über wdr-rundfunkchor.de oder über Facebook

Wenn wir schon nicht live zusammen singen können, dann wenigstens im Internet: Die Sänger*innen des WDR Rundfunkchors laden deshalb zu einem besonderen Konzert mit den schönsten Chorälen aus Bachs Weihnachtsoratorium ein. Unter der Anleitung von Chefdirigent Nicolas Fink können die Zuschauer bei einigen Stücken selbst mitsingen. Das Konzert wird per Livestream aus der Kölner Philharmonie übertragen. Noten und Texte stehen rechtzeitig zum Herunterladen zur Verfügung.

RADIO-HIGHLIGHTS

1LIVE Weihnachten | 24.12.2020, 18.00 - 00.00 Uhr | 1LIVE

Daniel Danger feiert mit dem Sektor Heiligabend. Und das natürlich auf seine spezielle Art. Neben Weihnachtsklassikern wie Gans essen, Geschenke auspacken und "Oh Tannenbaum" singen, können ihn 1LIVE Hörer*innen direkt in der Sendung anrufen und so auch Songs verschenken.

Sondersendung COSMO liest International | 26.12.2020, 20.00 - 00.00 Uhr I COSMO

Auch in diesem Jahr hat Ulrich Noller für Cosmo herausragende Literaturveröffentlichungen unter die Lupe genommen. In diesem Special gibt es noch mal vier Highlights aus seinen "Noller liest"-Lesungen.

Evgeni Koroliov spielt Beethoven: Die Klaviersonaten, Teil 6 I 29. Dezember 2020, 20.04 - 22.00 Uhr I WDR 3

2020 ist auch das 250. Geburtsjahr Beethovens. Im September startete der russische Virtuose Evgeni Koroliov deshalb ein herausragendes Projekt: Die Gesamtaufführung aller 32 Klaviersonaten des großen Meisters in einem siebenteiligen Konzertzyklus. Der sechste Teil wurde am 15.12. im Bonner Beethoven Haus aufgezeichnet. Erneut fügen sich brillante Musikalität und unvergängliche Kompositionskunst kongenial zusammen.

Silvesterkonzert mit dem WDR Sinfonieorchester | 31.12.2020, 18.04 - 22.00 Uhr | WDR 3 und im Video-Livestream

Auch in diesem Jahr muss man auf einen glanzvollen musikalischen Ausklang des Jahres nicht verzichten. Unter der Leitung von Cristian Mâcelaru spielt das WDR Sinfonieorchester Werke von Mozart, Stravinsky und De Falla. Ein musikalisch kontrastreiches, aber auch temperamentvolles Programm zum Jahreswechsel.

WDR 3 Alsmann Spezial I 31.12.2020, 22.04 Uhr - 00.00 Uhr I WDR 3

Zum Jahreswechsel hat Götz Alsmann wieder sein legendäres Musikarchiv durchforstet. Mit flottem Big Band Jazz, temperamentvollen südamerikanischen Rhythmen und gefühlvollen Balladen sorgt er für einen swingenden Übergang ins neue Jahr.

Unterhaltung XXL: Die lange Satirenacht I 01.01.2021, 01.04 bis 06.00 Uhr I WDR 5

Gutgelaunt und optimistisch ins neue Jahr starten: Carolin Courts präsentiert über fünf Stunden lang frech-frisches Kabarett. Fein garniert mit jeder Menge handverlesener Musik.

