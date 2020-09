WDR Westdeutscher Rundfunk

Gut informiert in den Tag starten Das ist "0630" - der neue Morning-Podcast vom WDR

Köln (ots)

Was muss ich heute wirklich wissen? Was bringt der Tag? Antworten gibt's ab dem 21. September kompakt in 15 Minuten im neuen Morning-Podcasts des WDR: 0630 stellt die wichtigsten Themen des anstehenden Tages für die User*innen zusammen. Die Zielgruppe: Menschen um die 30, die morgens wenig Zeit haben, für die es aber wichtig ist, gut informiert in den Tag zu starten. 0630 erklärt Nachrichten, ordnet sie ein - und das in unterhaltsamer Form und ohne zu überfordern/überfrachten. Wer täglich 0630 hört, kann mitreden - ohne viel Vorwissen. Der Podcast erscheint Montag bis Freitag um 06:30 Uhr. Recherchiert und produziert wird in der Nacht. Damit nutzt der WDR die Stärke seines neuen Newsrooms: Dieser ist rund um die Uhr besetzt und hat die Nachrichtenlage ständig im Blick. Dank des neuen Podcasts sind die die Nutzer*innen schon beim Frühstück, im Bad oder auf dem Weg zur Arbeit kompakt informiert. Durch den Podcast führen im 14-tägigen Wechsel die Hosts Lisa Bertram und Robert Meyer oder Carolin Bredendiek und Jan Koch. 0630 gibt es Montag bis Freitag ab 06:30 Uhr in der ARD Audiothek, auf Spotify, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Der Link zum Podcast: http://www.wdr.de/0630 Weitere Informationen: Lisa Bertram Lisa ist Nachrichtenfrau bei 1LIVE und Redakteurin im WDR Newsroom. An das frühe Aufstehen hat sie sich also schon ganz gut gewöhnt. Als gebürtige Kölnerin freut sie sich auch um halb drei Uhr morgens über den Domblick auf dem Weg zur Arbeit. Podcasts begleiten Lisa vor allem bei Spaziergängen durch die Stadt und auf langen Zugfahrten. Robert Meyer Robert hat bisher hauptsächlich zwei Dinge gemacht: Radio und Kinderfernsehen. Frühaufsteher ist er nicht - das wird sich durch 0630 ziemlich bald ändern. Robert konsumiert seine Nachrichten zu 90 Prozent digital. Podcasts hört er meistens beim Kochen, mit dem obersten Ziel, dass Essen und Podcast gleichzeitig fertig sind. Carolin Bredendiek Carolin hat nach dem WDR Volo zuerst im 1LIVE Pop über Promis berichtet - und ist 2016 bei den 1LIVE Infos gelandet. Wenn sie nicht für 0630 vorm Mikro steht, ist sie Wochenplanerin bei @mädelsabende und im "Update"-Team bei DLF Nova. Früh aufstehen geht gut, früh einschlafen eher mittel. Podcasts hört sie beim Joggen, Putzen und Autofahren - zum Beispiel "The Daily", "Einhundert" oder "Unter Pfarrerstöchtern". Jan Koch Jan war bisher völlig andere Sendezeiten gewohnt: 20:00 Uhr oder 22:15 Uhr. Als Reporter war und ist er für die Tagesschau und tagesthemen im Einsatz und weiß somit schnell Bescheid über das, was in der Welt passiert. Für 0630 wird er sich umstellen müssen: Hatte er früher seinen Tag um zwei Uhr nachts gerade beendet, wird er ihn in seinen Podcast-Wochen schon begonnen haben. Challenge accepted! Im Notfall muss ihm seine Podcast-Partnerin Caro den Kaffee intravenös zuführen. Digitale Innovation im Newsroom Der Podcast 0630 ist ein Produkt von WDR aktuell, entstanden in der Abteilung "Digitale Innovation" im Newsroom. Die Abteilung besteht zum einen aus der Redaktion "reporter", die für funk wöchentlich eine YouTube-Reportage produziert und mit diesen Inhalten erfolgreich eine sehr junge Zielgruppe auch auf Instagram und Snapchat erreicht. Zum anderen ist in der Abteilung dieses Jahr das "NewsLab" entstanden - ein Team, das bestehende Produkte durch datengetriebenes Arbeiten erfolgreicher machen und gezielt neue digitale Produkte entwickeln soll. Hieraus ist als erstes Produkt der Podcast 0630 entstanden. Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

Pressekontakt:

WDR Kommunikation

Telefon 0221 220 7100

wdrpressedesk@wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell