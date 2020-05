WDR Westdeutscher Rundfunk

Senderabschaltung am Standort Langenberg am 25. Mai 09.05 bis 18.00h

Köln (ots)

Ab Montag, 25. Mai 2020 sind in der Zeit von 09:05 Uhr bis 18:00 Uhr Arbeiten am Standort Langenberg geplant: Wartungsarbeiten am Antennenträger DAB+ Umschaltung auf obere Halbantenne.

Die Umschaltung der folgenden Programme ist notwendig: DAB+ Kanal 11D 1live, 1live diGGi, WDR2, WDR2 Do, WDR2 RR, WDR3, WDR4, WDR5, WDR Event, WDR Vera, WDR Maus, Cosmo, Domradio

Folgende andere Dienste sind mit von der Umschaltung betroffen: Kanal 5C DR Deutschland / Private

Die Umschaltung wirkt sich in den folgenden Regionen aus:

Rhein Ruhr

Der mobile DAB+ Empfang ist kaum beeinträchtigt. Voraussichtlich ist der Indoor Empfang eher gestört als der mobile Empfang. Die betroffenen Regionen für den schlechteren Indoor-Empfang sind das westliche Ruhrgebiet sowie die Region südlich (Voerde, Walsum) und östlich (Dorsten) von Wesel.

