Cristian Macelaru startet mit Mahler, Widmann und Dvorák in seine erste Saison als Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters

Mit Werken von Mahler, Widmann und Dvorák beginnt Cristian Macelaru seine erste Saison als Chefdirigent beim WDR Sinfonieorchester. Am 6. und 7. September wird er in der Kölner Philharmonie mit Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 4, Jörg Widmanns "Tanz auf dem Vulkan" und Antonín Dvoráks "Te Deum" seine Vielseitigkeit als Dirigent unter Beweis stellen. Cristian Macelaru verfügt über ein breites Repertoire von der Klassik und Romantik bis zur zeitgenössischen Musik. Seit 2016 ist er Music Director des Cabrillo Festival of Contemporary Music, dem ältesten amerikanischen Festival für zeitgenössische Musik. Mit Leidenschaft widmet er sich der Musikvermittlung für ein breites Publikum, ist offen für innovative Konzertformen und digitale Musikprojekte. Er sucht immer einen Weg, mit dem Publikum zu kommunizieren: "Wenn Musik Emotionen weckt und das Publikum diese spiegelt, entsteht immer etwas Größeres", so der Dirigent. Neu ist seine Videoreihe "Kurz und Klassik mit Cristian Macelaru", bei der er Werke aus seinen Konzertprogrammen mit dem WDR Sinfonieorchester vorstellt. Seine Videoeinführung zu Dvoráks "Te Deum" macht den Auftakt, sie steht ab sofort online: https://www1 .wdr.de/orchester-und-chor/sinfonieorchester/werkeinfuehrungen/dvorak -te-deum-104.html Cristian Macelarus Karriere als Dirigent hat sich innerhalb kürzester Zeit rasant entwickelt. Als jüngstes von zehn Kindern 1980 in Temeswar (Rumänien) geboren, startete er seine musikalische Karriere als Geiger. Als Dirigent debütierte er mit Puccinis "Madame Butterfly" 2010 im Alter von 30 Jahren an der Houston Grand Opera. Internationales Aufsehen erregte er 2012, als er beim Chicago Symphony Orchestra für Pierre Boulez einsprang. Mittlerweile hat der 39-Jährige sich bei den bedeutenden amerikanischen und europäischen Orchestern einen Namen gemacht und dirigierte u.a. das New York Philharmonic, Los Angeles Philharmonic und Cleveland Orchestra. Eine besonders enge Zusammenarbeit verbindet er mit dem Philadelphia Orchestra, an dessen Pult er in mehr als 150 Konzerten stand. Das Concertgebouw Orchester Amsterdam, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das Gewandhausorchester Leipzig, das Orchestre National de France oder das BBC Symphony Orchestra luden ihn ebenfalls ein. Mit dem WDR Sinfonieorchester arbeitete er zum ersten Mal im Februar 2017 zusammen. Das Programm des Antrittskonzerts wird am 7. September in der Kölner Philharmonie wiederholt. Die Solopartien in Dvoráks "Te Deum" übernehmen Simona Saturová, Sopran und Michael Nagy, Bariton; es singen der Chor des Bayerischen Rundfunks und der WDR Rundfunkchor (Einstudierung Robert Blank). WDR Sinfonieorchester, Cristian Macelaru, Simona Saturová, Michael Nagy, Chor des Bayerischen Rundfunks, WDR Rundfunkchor Freitag 6. und Samstag 7. September | Kölner Philharmonie | Konzertbeginn 20.00 Uhr | Einführung mit Cristian Macelaru 19.00 Uhr Übertragungen im WDR: 6. September: Livestream auf wdr3.de und WDR 3 live ab 20.04 Uhr WDR Fernsehen: 15. September | 8.45 Uhr Fotos unter ard-foto.de

