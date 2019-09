WDR Westdeutscher Rundfunk

Jürgen Domian ist zurück - ab 8. November live im WDR Fernsehen

Köln (ots)

Jürgen Domian ist zurück - live und ohne Tabus. In der Talkshow DOMIAN LIVE im WDR Fernsehen wird sich der Kult-Talker ab dem 8. November gewohnt unbefangen jedem erdenklichen Thema widmen. Es kann über alles gesprochen werden: Tragisches, Trauriges, Skurriles, Lustiges, Unterhaltsames, aber auch Streitbares. Das Besondere: Jürgen Domian kennt weder die Gäste noch die Themen, die sie in seine Sendung mitbringen. "Ich habe die Menschen und das Talken über die unterschiedlichsten Themen sehr vermisst", sagt Domian. "Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet." Geplant sind zunächst vier Ausgaben, immer freitags im November, gleich nach dem "Kölner Treff". Bewerben können sich alle, die eine interessante, emotionale oder lustige Geschichte zu erzählen haben. Wer als Gast in der Sendung dabei sein möchte, kann sich unter der Nummer 0800 220 8899 oder per Mail unter domian@wdr.de melden. Sendetermine: WDR Fernsehen, Freitag, 08. November 2019, 23.30 - 00.30 Uhr WDR Fernsehen, Freitag, 15. November 2019, 23.30 - 00.30 Uhr WDR Fernsehen, Freitag, 22. November 2019, 23.30 - 00.30 Uhr WDR Fernsehen, Freitag, 29. November 2019, 23.30 - 00.30 Uhr Die Sendung wird von Unique Media Entertainment (Wolfgang Link) im Auftrag des WDR produziert, die Redaktion hat Elke Thommessen. Aktuelle Bilder von Jürgen Domian finden Sie bei ARD-Foto.de. Einen gesonderten Fototermin bieten wir vor Ausstrahlung der ersten Sendung an.

