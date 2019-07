WDR Westdeutscher Rundfunk

"Darf ich heimlich die Chats meines Partners lesen?": WDR 2 fragt den ganzen Westen

Köln (ots)

"Ist es in Ordnung, wenn ich eine Party ohne Kinder feiern will?", "Wie reagiere ich, wenn ich den neuen Freund meiner Tochter nicht mag? oder "Darf ich heimlich die Chats meines Partners lesen?" Immer wieder stecken wir in einem moralischen Dilemma und werden im Leben mit Fragen konfrontiert, auf die wir keine rechte Antwort wissen. Schwierige Gewissensfragen? Keine Antwort parat? Kein Problem - wir können ja über alles reden! In der WDR 2-Communityshow "WDR 2. Frag den ganzen Westen" können sich Hörerinnen und Hörer zu schwierigen Fragen austauschen, ihre Erfahrungen teilen und Vorschläge sammeln. Denn oft haben andere Menschen im Land genau dieselben Fragen längst für sich beantwortet und haben wichtige Tipps für die Fragesteller*innen parat. Nach der erfolgreichen Premiere geht "WDR 2. Frag den ganzen Westen" nun in die nächste Runde. Jede Frage und jede Geschichte ist willkommen - per WDR 2-Hotline 0800 5678-222, WhatsApp oder Mail an wdr2@wdr.de. Ein Land tauscht sich aus und hilft sich gegenseitig! Sendehinweis: "WDR 2. Frag den ganzen Westen" am Samstag, 20. Juli 2019, 14-18 Uhr. Moderation: Tobias Altehenger. Weitere Infos auf wdr2.de. Fotos unter ARD-Foto.de

