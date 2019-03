Führungswechsel in WDR-Landesstudios - Digitalen Umbau konsequent weiterführen

WDR Westdeutscher Rundfunk

In über der Hälfte der WDR-Landesstudios (Bielefeld, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Köln) steht ein Wechsel in der Studioleitung bevor. Außerdem bekommen die Programmgruppe Landesstudios und die Programmgruppe Talk NRW neue Leiter. WDR-Hörfunkdirektorin Valerie Weber: "Mit seinen elf Landesstudios hat der WDR einen Spitzenplatz in der ARD bei der Regionalisierung seiner Programme. Wir wollen da sein, wo die Menschen sind. Und deswegen sind diese Studios unser ganzer Stolz und unsere Verankerung in Nordrhein-Westfalen. Vom Studioleiter bis zum Volontär, vom Moderator bis zum freien Reporter, bringen alle gemeinsam die Heimat ins Netz, ins Fernsehen und ins Radio." Die Wechsel in der Studioleitung werden in den meisten Fällen zum 1. Juni 2019 erfolgen. Die Landesprogramme des WDR werden von den beiden Chefredakteurinnen Gabi Ludwig und Jona Teichmann geleitet. Neben den elf Landesstudios ist in diesem Bereich die gesamte landesweite Berichterstattung des WDR gebündelt. Die Veränderungen im Einzelnen: - Murad Bayraktar (45) übernimmt die Leitung der Programmgruppe Landesstudios. Er wird Nachfolger von Käthe Day, die die Leitung der Abteilung Unternehmensplanung und Strategie übernommen hat. In der Programmgruppe Landesstudios sind die elf Landessstudio des WDR zusammengefasst. - Ina Kiesewetter (57), bisher in der Chefredaktion der Landesprogramme als Formatmanagerin tätig, wird Studioleiterin in Bonn. Der bisherige Studioleiter dort, Tilman Rauh (50) wird stellvertretender Leiter der Programmgruppe Landesstudios. - Jörg Brücher (61) wird neuer Studioleiter in Bielefeld. Er war bisher stellvertretender Leiter der Programmgruppe Aktuelles. Die bisherige Studioleiterin in Bielefeld, Solveig Münstermann, geht in Kürze in den Ruhestand. - Ralf Becker (49), bisher stellvertretender Studioleiter in Essen, wechselt als Leiter ins Studio Dortmund. Dessen bisheriger Leiter Gerald Baars ist bereits im Ruhestand. - Holger Cappell (60), bisher Leiter der Programmgruppe Talk NRW, wird neuer Studioleiter in Köln. Dessen bisheriger Leiter Ingo Hülsmann wechselt nach Düsseldorf. - Ralf Makrutzki (59), bisher Studioleiter in Essen, übernimmt von Holger Cappell die Leitung der Programmgruppe Talk NRW. Zu dieser Programmgruppe gehört die Sendung "Hier und Heute". - Georg Kellermann (61) wird neuer Studioleiter in Essen. Bisher hat er das Studio Duisburg geleitet. - Birgit Lehmann (53), bisher Studioleiterin in Düsseldorf, wechselt in derselben Funktion in das Studio Duisburg. - Ingo Hülsmann (60) wird Studioleiter in Düsseldorf, er hat bisher das Studio Köln geleitet. Kurzbiografien finden Sie im angehängten pdf-Dokument. Fotos: www.ard-foto.de

