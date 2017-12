WDR-Studio Dortmund muss evakuiert werden - Sendebetrieb läuft normal

Köln/Dortmund (ots) -

Wegen einer Bombenentschärfung am Donnerstagnachmittag muss auch das WDR-Studio Dortmund evakuiert werden. Trotzdem werden das Programm der in Dortmund beheimateten Welle WDR 4 und die "Lokalzeit aus Dortmund" um 19.30 im WDR Fernsehen wie gewohnt gesendet. WDR 4 sendet ab 14 Uhr aus einem Studio in Köln. Die "Lokalzeit" wird am Abend live vom Rand der Evakuierungszone gesendet. Für die Lokalzeit im Radio sprangen die Kollegen aus dem Studio Essen ein. Der Fundort der Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg befindet sich mit dem Waldstück "Bolmke" in unmittelbarer Nähe des Studios. Die Evakuierung soll bis 17 Uhr abgeschlossen sein. Die Entschärfung ist laut Krisenstab für 18 Uhr geplant. Fotos unter ARD-Foto.de

