Umfrage: Veränderungen im Verbraucherverhalten stören die Lieferkette bei Baustoffen

London / München (ots)

Traditionelle Lieferketten für Baumaterialien werden durch die zunehmende Digitalisierung immer stärker aufgebrochen. Das zeigt eine Umfrage der globalen Strategieberatung L.E.K. Consulting unter Bauunternehmern in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Spanien. "Die Beziehungen zwischen den Herstellern von Bauprodukten, den traditionellen Baustoffhändlern und ihren Kunden geraten unter Druck", erklärt Tom Diplock, Partner bei L.E.K. Consulting und Experte für Bauwesen und Baumaterialien. "Das Verhalten und die Erwartungen der Kunden entwickeln sich schnell, beschleunigt durch Covid-19 und eine jüngere, weniger erfahrene Generation von 'Digital Natives' unter den Handwerkern und Bauunternehmern sowie durch die zunehmende Bedeutung von Online-Händlern."

Sebastian Olbert, Geschäftsführer und Partner bei L.E.K. Consulting München und Experte im Bereich Industriegütervermarktung und Digitalisierung ergänzt: "Sowohl Hersteller als auch Händler müssen Wege finden, um über digitale Kanäle effektiv mit ihren Kunden in Kontakt zu treten und ihre Denkweisen besser zu verstehen, oder sie riskieren, den Anschluss zu verlieren. Unsere Umfrage zeigt, dass Amazon in einigen europäischen Ländern - unter anderem auch in Deutschland - inzwischen auch der von Handwerkern und Bauunternehmern am häufigsten genutzte Online-Anbieter von Bauprodukten ist." Daher ist es von entscheidender Bedeutung zu verstehen, wie man von Amazon lernen und diese Plattform für das eigene Geschäft bestmöglich nutzen kann.

Die Ergebnisse der Umfrage deuten auf Schlüsselfragen hin, die den Herstellern von Bauprodukten, Händlern und weiteren Vertriebspartnern dabei helfen, die Veränderungen in ihrem Markt zu verstehen und Strategien zu entwickeln, um das Beste aus den neuen Möglichkeiten zu machen. Die Umfrageergebnisse haben mehrere wichtige Erkenntnisse zutage gebracht: So informieren sich Bauunternehmer umfassend vor den meisten ihrer Einkäufe, insbesondere beim Bezug von schweren Baumaterialien, Handwerkzeugen und Ausrüstungen, also bei eher hochpreisigen Produkten. Jüngere Bevölkerungsgruppen recherchieren häufiger und nutzen dafür insbesondere mobile Websites und Apps. Online- und mobiles Einkaufen im Baugewerbe wird auch über die Pandemie hinaus auf einem hohen Niveau bleiben. Dabei nimmt die Präsenz von Amazon im Baugewerbe rapide zu.

