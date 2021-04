Shanghai International Exhibition Co., Ltd.

Importierte Altenpflegeprodukte sind in China willkommen

Für die meisten ausländischen Fachleute ist die Teilnahme an einer professionellen Seniorenpflege-Messe eine gute Gelegenheit, den chinesischen Markt zu erschließen. Und ihre erste Wahl ist AID. Die Ausstellungs- und Konferenzplattform wird vom Shanghai Civil Affairs Bureau, dem China Council for the Promotion of International Trade Shanghai und der Shanghai Intex Exhibition organisiert.

Die 2021 Shanghai International Exhibition of Senior Care, Rehabilitation Medicine and Healthcare, auch bekannt als AID 2021, wird vom 9. bis 11. Juni 2021 in den Hallen W3-W5 des Shanghai New International Expo Center stattfinden. Als internationale Messe hat die diesjährige AID Aussteller aus Dutzenden von Ländern angezogen. Erwartet werden ausländische Pavillons aus den Vereinigten Staaten, Frankreich, Japan und anderen Ländern.

"Ausländische Unternehmen sind willkommen, sich an der Entwicklung der chinesischen Altenpflegeindustrie zu beteiligen", sagte der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang, als er am 22. März per Videolink aus Peking Vertreter ausländischer Teilnehmer des China Development Forum 2021 traf. [*Quelle-www.gov.cn] Diese Aussage sendet sicherlich ein großes positives Signal an Praktiker in Übersee.

Die ältere Bevölkerung über 60 Jahre hat in China mehr als 260 Millionen erreicht. Nach einer Mitteilung des Ministeriums für zivile Angelegenheiten wird die Zahl der über 60-Jährigen in China während der Laufzeit des 14. Fünfjahresplans (2021-25) die 300-Millionen-Grenze überschreiten. [*Quelle-www.mca.gov.cn] Offensichtlich wird dies ein enormes Nachfragepotenzial für mehrschichtige Altenpflegedienste mit sich bringen.

Insbesondere die Versicherungsbranche und Produkte für die Altenpflege haben ein riesiges Marktpotenzial in China, was mehr Möglichkeiten für ausländische Unternehmen schaffen wird, in Produkte und Dienstleistungen für die Altenpflege in China zu investieren.

Darüber hinaus sagte Premier Li, dass es noch viel von den fortschrittlichen internationalen Erfahrungen zu lernen gibt, u.a. in Bezug auf die Entwicklung von Altenpflegeprodukten, den Betrieb und das Management von kommerziellen Versicherungen, und dass ausländische Altenpflegeprodukte willkommen sind, um in geordneter Weise auf den chinesischen Markt zu kommen.

Besuchen Sie die offizielle Website von AID www.china-aid.com, wo Sie ganz einfach die Vorregistrierung für die Messe vornehmen können.

Ansprechpartner bei AID: Michelle Ma Tel.: +86-21-6295-7553 E-Mail: mazhiwen@shanghai-intex.com

